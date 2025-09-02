Pese a que el Poder Judicial ordenó hasta en dos oportunidades al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que inscriban e incorporen al partido Unidad Popular, que lidera Duberlí Rodríguez, en las elecciones generales de abril del 2026, desde el organismo electoral se resisten a acatar dicha medida.

En conferencia de prensa, el presidente de dicha institución, Roberto Burneo, anunció que presentarán una demanda competencial contra el Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional (TC), a fin de que sea este organismo el que defina este conflicto.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: Poder Judicial anuló resolución del JNE y ordenó inscripción de Unidad Popular

“El pleno del JNE, por unanimidad, ha aprobado la presentación de una demanda competencial, con lo cual estamos formando un equipo jurídico que va a respaldarnos para la presentación de la demanda competencial contra el Poder Judicial y, en específico, contra el accionar que viene poniendo en duda lo que establece la Constitución: que las decisiones del JNE son irrevisables y que se tiene que garantizar el calendario electoral”, indicó esta mañana.

A juicio del magistrado, este tipo de decisiones judiciales no solo afectan el calendario electoral, sino que podrían hacer fracasar en general un proceso electoral.

Recordó que en las elecciones generales anteriores se presentaron alrededor de 700 acciones de amparo contra decisiones del JNE y estimó que esta cifra, para los comicios venideros, se pueda cuatriplicar o quintuplicar. “Estimamos que podrían haber más de 3,000 acciones de amparo solo en este periodo”, sostuvo.

“Ahorita hay 50 partidos políticos inscritos. Si un partido que no logró inscribirse hasta el 12 de abril (último día del plazo aprobado por ley) y se mete de forma irregular, la misma lógica podrían usar las 6, 7 u 8 partidos restantes y hasta el próximo año podrían inscribirse. Si a uno se le permite, por qué no a las restantes”, cuestionó.

En ese sentido, añadió que con la demanda competencial se está evaluando la posibilidad de presentar alguna medida cautelar de aplicación inmediata a fin de que se respete los hitos en el calendario electoral y no se permita la incorporación de ningún partido adicional.

“Confiamos que, a través del TC, se pondrán las reglas claras y se establecerá que las decisiones del JNE son irrevisables y que no se puede afectar el calendario electoral, porque tiene una lógica, un sentido y cualquier ruptura afecta el éxito de las elecciones”, enfatizó.

LA HISTORIA DEL CONFLICTO ENTRE EL JNE Y EL PODER JUDICIAL

Tras la negativa del JNE a incorporar a Unidad Popular en los comicios generales del 2026, Rodríguez presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial para que su agrupación pueda postular en dichas elecciones.

Unas semanas después, el Tercer Juzgado Constitucional de Lima acogió el pedido del exjuez supremo y ordenó al JNE que inscriba dicha agrupación con una fecha previa al 12 de abril, lo que le permitiría participar en los comicios generales del 2026.

Sin embargo, el organismo electoral declaró como inejecutable este fallo judicial, por lo que finalmente el Poder Judicial dispuso multar con 5 Unidades de Referencia Procesal-URP (S/535.00) a cada uno de los miembros del pleno del JNE por incumplir el mandato judicial. Esta sanción también alcanza al director del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Felipe Paredes San Román.

Además de Burneo, el pleno del organismo electoral es conformado por Martha Elizabeth Maisch Molina, Willy Ramírez Chávarry, Rubén Jaime Torres Cortez y Aaron Oyarce Yuzzelli. Todos ellos fueron multados por la suma de S/2,675.00.