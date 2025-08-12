El Jurado Nacional de Elecciones - JNE suspendió temporalmente el proceso de inscripción de Ahora Nación - Salvemos al Perú, una de las alianzas que aspiraba a las elecciones generales del 2026.

Dicha coalición ha sido interrumpida por una disputa entre el personero legal titular del partido Salvemos al Perú, Julio César Gamboa, y el presidente de la agrupación, Guillermo Suárez Flores, y se oficializó con la Resolución N° 248-2025-DNROP/JNE, emitida por el Registro de Organizaciones Políticas (ROP)

Según documentación recogida por RPP, Gamboa solicitó la inscripción de varios directivos del partido, mas el presidente presentó un desistimiento y adjuntó la autorización del Comité Ejecutivo Nacional, para luego tramitar su propia lista de directivos, tesorero y personeros legales.

Ambas partes comenzaron desde entonces una serie de desentendimientos devenidos en apelaciones y presentación de nuevas solicitudes.

JNE argumenta que el partido Salvemos al Perú tiene trámites internos pendientes de calificación. (Foto: Captura)

Recién para junio, Gamboa planteó cambios parciales en el estatuto pero Suarez modificó algunos puntos y la inscripción del Órgano Electoral Central

Según el ROP del JNE, se debe resolver la inscripción de su dirigencia, junto a los firmantes con la que se dio el visto bueno, así como la modificación del estatuto, que establece los procedimientos para las alianzas.

LEA TAMBIÉN: JNE anuncia que investigación por firmas falsas en inscripción de partidos termina este mes

“Hay dos expedientes del partido Salvemos al Perú en trámite” , mencionaron a RPP desde dicha agrupación. Adelantaron que para continuar con la inscripción de la coalición se requiere culminar sendos trámites que no ponen en riesgo su propósito.

Este martes 12 un representante legal del partido iba a presentar la documentación solicitada por el JNE y “en 48 horas se subsanaría el error”.