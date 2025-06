Según datos del Reniec, unos 13 millones de jóvenes peruanos están obligados a votar en las elecciones del 2026: de ese universo, 2.5 millones ejercerá el sufragio por primera vez. José Ruidías, especialista en Marketing de Pacífico Business School, recalcó a Gestión que los nuevos votantes abarcan cerca del 10% de la población electoral, y considerando al grupo etario de 18 a 39 años, la tasa sube al 38%.

¿Cómo llegar a nuevas audiencias? Ddesde Osiptel revelaron que el 91.4% de los peruanos usa internet para revisar redes sociales (Facebook, Instagram, X, etc); mientras que estudios como el de OMG, 5 de cada 10 utiliza YouTube, Facebook y TikTok para seguir a generadores de contenido.

El 38% de la población facultada para votar tiene entre 18 y 39 años. Las redes sociales son su principal fuente de información. Foto: difusión / GEC

“Ha habido una transición del marketing político tradicional de discursos en plazas o entrevistas largas en televisión hacia una estrategia emocional más directa en los podcasts. El candidato que logre dominar estos canales digitales fijará su posicionamiento directo sin intermediarios. Los jóvenes entienden los podcasts o programas de Youtube, como ha anunciado Keiko Fujimori, para escucharlos directo y sin sesgos ” , argumentó Ruidías para este diario.

Milei y Bukele como ejemplo: la receta para captar votos en redes sociales

Nayib Bukele y Javier Milei forjaron sus carreras políticas en redes sociales. A criterio de Ruidías, han marcado un precedente en la región sobre el rol de los espacios de YouTube o clips o lives de TikTok para ganarse la confianza y simpatía del público. Donald Trump también es otro ejemplo de cómo quedaron “obsoletos” los medios tradicionales.

El especialista señala que el uso de redes sociales permitió el “posicionamiento político libre” de Bukele y Milei, y figuras locales como Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y Phillip Butters, pueden sacar rédito de ello.

“Milei no era tomado en serio antes de que ganara y terminó pasando (su elección como presidente de Argentina). No se debe subestimar el papel del 10% o 15% de los nuevos votantes. Los chicos ya no consumen información de los formatos tradicionales”, reiteró.

En esa línea, el analista político Enzo Elguera sostiene que los podcasts y transmisiones de streaming son vitrinas donde los candidatos entablan una comunicación espontánea sin la necesidad de caer en “discursos de profundidad técnica” y “mostrarse similar a su audiencia”.

el 91.4% de los peruanos usa internet para revisar redes sociales (Facebook, Instagram, X, etc); mientras que 5 de cada 10 utiliza YouTube, Facebook y TikTok para seguir a creadores de contenido en la web. Foto: difusión / referencial / GEC

“Llegan al show y se muestran pícaros o a veces hasta pueden soltar una lisura. No hay preguntas incómodas que los arrinconen y terminen dando promesas que no van a cumplir. Es una plática más blanda y con gran capacidad de engagement por la alta empatía”, refirió a Gestión.

Los analistas resaltan que la llegada de Speed a Lima y su visita a la Municipalidad de Lima representó la nueva estrategia de comunicación política. En tanto, personajes como Martín Vizcarra gozan de un gran respaldo juvenil en las redes sociales a pesar de sus cuestionamientos e investigaciones; mientras que Phillip Butters, Carlos Álvarez o Keiko Fujimori son capaces de generar controversia y largos hilos de interacciones.

Elguera asegura que ahora el carisma de un político pesa más que su nivel de preparación profesional para un cargo ya que el diálogo deja de ser aburrido y “es suficiente” con no perder la conexión de la audiencia al transmitir “cercanía”.

Un ejemplo del nuevo político —como Milei o Bukele— es el alcalde de Ate Vitarte, Franco Vidal, sostiene Elguera. “Utiliza la red nueva (en referencia a Kick) para comunicarse como ningún político lo usaría porque es de una generación bastante diferente. Ha logrado tener una fanaticada con gran empatía y conexión. Transmite en vivo todo y tiene un aparato detrás con imágenes de alta definición. Franco Vidal ha logrado algo que para muchos políticos es difícil hacer en las transmisiones: enganchar y empatizar”, apuntó.