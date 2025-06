Esto, en el marco de las próximas elecciones generales de abril del 2026.

La iniciativa en mención, impulsada por el legislador de Fuerza Popular, Arturo Alegría, recibió el respaldo de 15 legisladores, mientras que 5 se opusieron y se registraron 4 abstenciones.

Las bancadas de Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País, APP, Bloque Magisterial apoyaron la propuesta, mientras que Podemos Perú y los grupos de izquierda votaron en contra. En tanto, Somos Perú, Perú Libre y Honor y Democracia se abstuvieron.

De esta manera, el dictamen ahora deberá ser ratificado en el Pleno del Congreso y promulgado por el Ejecutivo para que aplique en los comicios venideros.

La Comisión de Constitución aprobó un dictamen que permite a los legisladores hacer campaña en semanas de representación. (Foto: Congreso)

INCLUYEN UNA PRECISIÓN, PERO SUBSISTE EL PROBLEMA DE FONDO

El texto original del dictamen, que no contenía ninguna excepción, fue modificado a pedido del legislador Alejandro Muñante y se incluyó una precisión para evitar que los congresistas puedan hacer campaña durante los horarios de trabajo en comisiones y el Pleno, salvo soliciten licencia sin goce de haber.

“Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad y/o neutralidad. Esto no habilita actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las que son miembros y/o del Pleno del Congreso, salvo se solicite la licencia sin goce haber respectiva”, se lee en el documento aprobado por la comisión.

Sin embargo, el grupo de trabajo presidido por Fernando Rospigliosi no abordaron el problema de fondo que trae consigo esta norma: el que los legisladores puedan hacer campaña política en plena semana de representación.

Pese a que legisladores, como Ruth Luque y Jaime Quito, cuestionaron que no se haya incluido una restricción para impedir el proselitismo en las semanas de representación, Rospigliosi ignoró el tema y solo atinó a señalar que el Código de Ética de la institución incluye una prohibición para que los parlamentarios no puedan usar recursos públicos cuando no están cumpliendo funciones.

El legislador recordó que el Parlamento no es una oficina administrativa, sino un foro nacional de confrontación de ideas y de presentación de proyectos políticos, debido que cada legislador fue elegido “con una visión de país, programa de gobierno e ideales propios”.

“Pretender exigirnos la misma neutralidad política que a otros servidores públicos, otros funcionarios, más que un contra sentido jurídico, configuraría la mutilación institucional”, advirtió el fujimorista.

La semana de representación, programada por la Mesa Directiva una vez al mes, es usada por los legisladores para viajar a sus jurisdicciones de origen o a cualquier punto del país a fin participar en actividades y recoger las demandas ciudadanas, así como realizar labores de fiscalización en municipalidades, comisarías, hospitales, entre otras instituciones. Por esta labor, cada parlamentario recibe un bono mensual adicional de S/ 2,800 y pasajes de avión.

Fernando Rospigliosi respaldó el dictamen que permite a los legisladores realizar campaña política en semanas de representación. (Foto: Congreso)

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DEL DICTAMEN?

En diálogo con Gestión, el abogado constitucionalista y exjefe de asesores de la Presidencia del parlamento, Alejandro Rospigliosi, consideró que si bien el párrafo añadido al dictamen “mejora un poco el texto, sigue siendo un despropósito”, ya que los legisladores tendrán carta abierta para hacer proselitismo político en semana de representación.

En ese sentido, advirtió que se podría configurar una suerte de “proselitismo disfrazado” y se facilitaría el uso de recursos públicos para favorecer determinadas candidaturas, por lo que pidió a la prensa estar vigilante.

“Para estas elecciones necesitamos un Ministerio Público vigilante, una Contraloría vigilante, para que no haya un peculado de uso . Necesitamos medios de comunicación que señalen esto”, aseveró, tras precisar que esta norma no debe ser aprobada en el Pleno. De lo contrario, dijo que el Ejecutivo debería observarla y el Tribunal Constitucional (TC) declararla inconstitucional.

El experto recordó que el artículo 31 de la Constitución obliga al Estado a garantizar la neutralidad de todos los funcionarios públicos en un proceso electoral, por lo que cuestionó que los parlamentarios pretendan eximirse de esta disposición legal.

“Si los legisladores quieren pedir licencia, que sea toda el mes, como ocurre con todos los funcionarios públicos, pero nada más. Con esta norma, están dando un cheque en blanco a los congresistas para que en los días de semana de representación se usen los recursos públicos en una campaña personal”, añadió Rospigliosi.

Con este dictamen, los legisladores buscan realizar campaña política o apoyar a su candidato en plena semana de representación, sin ninguna sanción. (Foto: Giancarlo Avila / @photo.gec)

ADVIERTEN QUE NO HABRÁ IGUALDAD DE CONDICIONES EN LOS COMICIOS

Por su parte, el experto en temas electorales, Julio Silva, advirtió que una norma de este tipo sí tiene incidencia en el proceso electoral, al señalar que no habrá una igualdad de condiciones entre los candidatos, ya que los legisladores podrán emitir opiniones a favor o en contra de un determinado postulante o partido sin ningún tipo de restricción.

“El deber de neutralidad lo que busca es garantizar unas elecciones en igualdad de condiciones para todos los participantes, sean candidatos o partidos. Si se va a permitir a los congresistas que en las semanas de representación emitan opiniones y afirmaciones a favor o en contra de un determinado candidato o agrupación, generará desigualdad, porque tendrán efecto en los ciudadanos. Y si estas declaraciones son replicadas en los medios de comunicación, tendrán un mayor alcance”, indicó a Gestión.

“Si esto se aprueba en el Pleno y se promulga oficialmente, no habrá igualdad de condiciones en las elecciones del 2026 y la gente lo va a sentir”, alertó.

El experto recordó que el deber de neutralidad en época electoral es transversal a toda la administración pública y no solo aplica para aquellos que manejan recursos, sino a todo tipo de funcionario, como los congresistas.

Respecto a la propuesta de Rospigliosi, quien planteó suspender las semanas de representación en la época electoral, Silva dijo que sería recurrir al facilismo. Además, resaltó la importancia de que los legisladores viajen al menos una vez a sus regiones para recibir las demandas de sus electores.