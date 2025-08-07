El Jurado Nacional de Elecciones determinó, según lo establecido en el cronograma electoral fijado, el plazo máximo para que las organizaciones políticas inscriban sus alianzas para las próximas Elecciones Generales 2026.

Según lo precisado, las agrupaciones que solicitaron la conformación de una alianza tendrán hasta el 1 de septiembre del 2025 para que la misma quede formalmente inscrita para participar en los próximos comicios.

LEA TAMBIÉN: JNE anuncia que investigación por firmas falsas en inscripción de partidos termina este mes

Recordemos que cinco alianzas presentaron su solicitud de inscripción ante la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas (DNROP), por lo que tiene plazo máximo el primer día del próximo mes para efectuar dicha inscripción.

“Hasta el 1 de setiembre, el JNE evaluará cada solicitud y determinará cuáles de estas alianzas quedan formalmente inscritas y habilitadas para continuar en carrera”, indicó el ente electoral.

¿Qué sucede si una alianza electoral no logra su inscripción? ¿Pueden los partidos políticos que la integraban continuar compitiendo rumbo a las Elecciones Generales #EG2026?

Un informe de #JNEalDía te explica a continuación⤵️ pic.twitter.com/FTTqNvDxFW — JNE Perú (@JNE_Peru) August 6, 2025

Asimismo, precisaron que, en caso las agrupaciones no logran, hasta esa fecha, la inscripción de su alianza, dichas organizaciones políticas todavía pueden participar en las elecciones del 2026, pero de manera individual, siempre que cumplan con los requisitos legales y plazos del cronograma electoral.

Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones recordó que atenderá todos los días del mes de agosto, incluidos los feriados, para agilizar la inscripción de las alianzas electorales.