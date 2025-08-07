Elecciones 2026: Sepa cuando es el plazo máximo para que alianzas queden inscritas. (Foto de OSCAR DEL POZO / AFP)
Elecciones 2026: Sepa cuando es el plazo máximo para que alianzas queden inscritas. (Foto de OSCAR DEL POZO / AFP)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El determinó, según lo establecido en el cronograma electoral fijado, el plazo máximo para que las organizaciones políticas para las próximas .

Según lo precisado, las agrupaciones que solicitaron la conformación de una alianza tendrán hasta el 1 de septiembre del 2025 para que la misma quede formalmente inscrita para participar en.

LEA TAMBIÉN: JNE anuncia que investigación por firmas falsas en inscripción de partidos termina este mes

Recordemos que cinco alianzas presentaron su solicitud de inscripción ante la (DNROP), por lo que tiene plazo máximo el primer día del próximo mes para efectuar dicha inscripción.

“Hasta el 1 de setiembre, evaluará cada solicitud y determinará cuáles de estas alianzas quedan formalmente inscritas y habilitadas para continuar en carrera”, indicó el ente electoral.

LEA TAMBIÉN: JNE registra más de 3,000 incidencias por posibles vulneraciones a la normativa electoral

Asimismo, precisaron que, en caso las agrupaciones no logran, hasta esa fecha, , dichas organizaciones políticas todavía pueden participar en las elecciones del 2026, pero de manera individual, siempre que cumplan con los requisitos legales y plazos del cronograma electoral.

Finalmente, el recordó que atenderá todos los días del mes de agosto, incluidos los feriados, para agilizar la inscripción de las alianzas electorales.

