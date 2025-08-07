Mientras familiares y comunidades despiden a los seis mineros fallecidos en el derrumbe ocurrido la semana pasada en la mina El Teniente, la mayor explotación subterránea de cobre del mundo, la investigación por las causas del accidente avanza con la participación de expertos forenses y agentes policiales. El caso está siendo tratado como un posible homicidio imprudente.

Este miércoles, el equipo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), acompañado de peritos externos, ingresó por primera vez al lugar del siniestro para realizar pruebas técnicas que permitan esclarecer el hecho. El subprefecto Osvaldo Zamorano, a cargo del equipo, explicó que el objetivo era “evaluar el lugar de los hechos” y comenzar con “las pruebas periciales”.

LEA TAMBIÉN: Mina de cobre El Teniente en Chile estará cerrada por tiempo indefinido pese a pérdidas millonarias

En paralelo, el Ministerio Público confirmó que citará a declarar a Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, y al gerente general de la División El Teniente, Andrés Music, debido a presuntas contradicciones en sus versiones sobre el origen del derrumbe, ocurrido en la ciudad de Rancagua, al centro de Chile.

Adiós a los trabajadores

En la localidad de San Francisco Mostazal, cercana a Rancagua, los familiares de Gonzalo Núñez realizaron una ceremonia íntima y sin presencia de cámaras para darle el último adiós. A varios kilómetros al norte, en Coquimbo, fue enterrado su compañero Carlos Arancibia. Ambos se encontraban dentro de la galería colapsada cuando ocurrió el desastre.

El primero en ser sepultado fue Jean Miranda, en una masiva despedida realizada el lunes. El domingo, en la localidad central de Illapuel, fue enterrado Paulo Marín, uno de los primeros en ser hallado tras el colapso.

El cierre temporal de El Teniente tras el fatal derrumbe genera pérdidas millonarias y pone bajo escrutinio a la estatal Codelco en medio de versiones contradictorias sobre el origen del accidente. Foto: EFE/ Elvis González.

Aparentes contradicciones

Según las primeras versiones, el derrumbe fue consecuencia de un movimiento sísmico de magnitud 4,3 causado, presuntamente, por trabajos de perforación en la roca en niveles inferiores.

Asó lo dejó entrever el mismo jueves, horas después de la tragedia, el propio Máximo Pacheco en declaraciones a la emisora local Radio Cooperativa.

“Tenemos un nivel que llamamos el Teniente 8, es un nivel que está a 1.200 metros de profundidad en la roca y se ha producido un movimiento sísmico… Estos son movimientos que se generan como una reacción a la actividad de perforación al hacer minería subterránea”, explicó.

LEA TAMBIÉN: Suspensión de mina de Codelco tensaría oferta de cobre mundial

Esta versión fue contradicha por Music. El ejecutivo aseguró que “no hay explosivos que hayan generado este evento”.

“Los eventos sísmicos ocurren también en nuestro planeta producto de la tectónica de placas y es en eso en lo que nos estamos enfocando, en entender cuál es la naturaleza de este evento”, dijo.

Codelco busca agilizar el cierre de la investigación, para retomar operaciones cuanto antes, mientras la mina permanece clausurada y acumula pérdidas diarias estimadas entre 9 y 10 millones de euros.

Con información de la Agencia EFE.