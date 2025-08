La cadena de comida rápida McDonald’s anunció el miércoles resultados para el segundo trimestre en línea con las expectativas del mercado, con una facturación que se benefició de nuevas propuestas en los menús y promociones para clientes de bajos ingresos.

Las ventas a igual número de restaurantes crecieron 3.8% interanual a nivel mundial, especialmente en los países donde la red opera bajo régimen de franquicia (+5.6%) y también en los que posee establecimientos propios (+4%).

El grupo cuenta con aproximadamente 5,000 franquiciados en todo el mundo.

En Estados Unidos, el aumento de los ingresos se limitó a 2.5%.

“La afluencia en Estados Unidos sigue siendo un desafío”, comentó Chris Kempczinski , director ejecutivo del grupo, durante una conferencia telefónica con analistas. Destacó que la cantidad de “clientes de bajos ingresos volvió a caer más de un 10%” en un año.

“Hay mucha ansiedad y malestar” entre estos clientes y por ello “evitan ocasiones” para acudir a McDonald’s, como el desayuno, o eligen menos productos o productos más económicos en el menú, o bien se quedan en casa, explicó.

De hecho, “reconectar” con esta categoría “es crucial porque, tradicionalmente, estos clientes visitan nuestros restaurantes con más frecuencia que aquellos con ingresos medios y altos”, señaló.

Con ese objetivo, la cadena multiplicó las promociones y ofertas de bajo costo, como el menú de US$ 5 -una operación que debía ser temporal pero que acaba de cumplir su primer año de existencia-; o el reciente lanzamiento de un aperitivo por menos de tres dólares.

Los directivos también apuestan por el programa de fidelidad: en Estados Unidos, un cliente inscrito visita en promedio 26 veces al año un McDonald’s, frente a 10.5 veces para quienes no están en el programa.

Aproximadamente una cuarta parte de los clientes en Estados Unidos integran este programa, en comparación con aproximadamente el 90% en China, señaló Kempczinski.

La facturación del grupo aumentó un 5% en el segundo trimestre sobre igual periodo del año pasado, a US$ 6,840 millones, y su ganancia neta creció un 11% a US$ 2,250 millones.

Si bien superó ligeramente el consenso de analistas de FacSet (6,700 millones) en términos de volumen de ventas, el grupo cumplió exactamente con la previsión respecto a su beneficio neto.

Por acción y excluyendo elementos excepcionales, la medición preferida por los mercados, la ganancia fue de US$ 3.19, frente a US$ 2.97 un año antes. El consenso de analistas anticipaba US$ 3.14.