El complejo El Teniente se quedó sin reservas de mineral y tuvo que poner en cuidado y mantenimiento sus plantas, incluida la fundición de Caletones, según informó el martes la empresa estatal.

Se trasladó a unos 5,000 trabajadores a las instalaciones en superficie para comprobar que los equipos no sufrieron daños y están listos para volver a ponerse en marcha.

Esto significa que las repercusiones del derrumbe de la semana pasada, en el que murieron seis trabajadores, pronto comenzarán a sentirse en los mercados mundiales.

Los cierres reducirán la producción del metal utilizado en cableado, electrónica y construcción en unas 30,000 toneladas métricas al mes, una cuarta parte de la producción de Codelco.

“La situación es muy delicada y se está llevando a cabo una investigación”, afirmó Michael Cuoco , director de metales de StoneX Financial Inc. “Mientras siga en curso, me parece muy improbable que la mina pueda reabrir”.

Hasta ahora, los precios del cobre no han reaccionado de forma significativa al cierre de la mina chilena, ya que los inversores también se enfrentan a las consecuencias de los aranceles estadounidenses.

Codelco se ha comprometido a reanudar las operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan, según informó el lunes en un comunicado. La empresa está convocando a un panel internacional de expertos para auditar la mina y determinar lo sucedido.

El principal sindicato de El Teniente espera alcanzar un acuerdo en los próximos días que permita el regreso gradual al trabajo en las áreas no afectadas directamente por el derrumbe. No obstante, cualquier reanudación deberá ser autorizada por el regulador minero Sernageomin.