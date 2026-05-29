La administración de Donald Trump lanzó oficialmente las “Trump Accounts”, un nuevo programa federal de ahorro e inversión para menores de edad en Estados Unidos.

La aplicación de las cuentas Trump (Trump Accounts) ya puede descargarse desde tiendas móviles Google Play y App Store y funciona junto al portal TrumpAccounts.gov. Según el Departamento del Tesoro, millones de familias ya comenzaron el proceso de inscripción para acceder al beneficio federal.

El programa contempla un beneficio de US$ 1,000 en las cuentas de los niños elegibles nacidos entre el 1 de enero del 2025 y el 31 de diciembre del 2028. Ese dinero será invertido en fondos indexados de bajo costo vinculados al mercado bursátil.

¿Qué son las Trump Accounts?

Las Trump Accounts (Cuentas Trump) son cuentas de ahorro e inversión creadas para menores de 18 años en Estados Unidos, con el objetivo de fomentar la creación temprana de riqueza.

Fueron impulsadas por la administración de Donald Trump a través de la legislación federal conocida como One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), firmada por el mandatario el 4 de julio.

Las cuentas deben ser abiertas y administradas por padres o tutores hasta que el menor alcance la mayoría de edad. A partir de los 18 años, el dinero podrá utilizarse para gastos calificados, como educación, compra de vivienda o emprendimientos.

El Gobierno sostiene que incluso el depósito inicial de US$ 1,000 podría crecer significativamente con el tiempo gracias a las inversiones en el mercado.

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IT’S HERE! 🇺🇸💰 The Trump Accounts App has officially launched.



Now every family has a simple, direct way to get involved and build their child’s future.



Download it TODAY on any App Store and make sure your kids are ready for the massive July 4th official launch. 📱 pic.twitter.com/Dk6r9jxGsJ — The White House (@WhiteHouse) May 28, 2026

¿Quiénes pueden acceder?

El programa está dirigido exclusivamente a niños estadounidenses nacidos entre 2025 y 2028.

Para inscribirse, los padres deben ingresar a su cuenta del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y completar el Formulario 4547, utilizado específicamente para abrir una Trump Account. La apertura es gratuita.

Las familias no podrán retirar fondos antes de que el menor cumpla 18 años, salvo en situaciones específicas:

Transferencia total a otra Trump Account.

Ciertos traspasos a cuentas especiales para personas con discapacidad.

Fallecimiento del titular.

Una vez alcanzada la mayoría de edad, las cuentas pasarán a regirse bajo normas similares a las de las IRA, las cuentas individuales de jubilación en Estados Unidos.

El programa Trump Accounts otorgará 1,000 dólares en ahorro para el retiro a bebés nacidos entre 2025 y 2028 en Estados Unidos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Quiénes pueden contribuir a una Cuenta Trump?

Cualquier persona o entidad puede aportar a una Trump Account, esto incluye:

Familiares y amigos: Padres, tutores, abuelos y conocidos pueden aportar directamente a la cuenta.

Padres, tutores, abuelos y conocidos pueden aportar directamente a la cuenta. El propio menor: El niño también puede depositar dinero en la cuenta cuando sea mayor.

El niño también puede depositar dinero en la cuenta cuando sea mayor. Empleadores: Los dueños de negocios pueden aportar hasta US$2,500 anuales por cada dependiente de sus empleados.

Los dueños de negocios pueden aportar hasta US$2,500 anuales por cada dependiente de sus empleados. Entidades corporativas y gubernamentales: Muchas corporaciones (como JPMorgan Chase, Bank of America e Intel) han establecido programas de igualación de fondos para los hijos de sus empleados, y las organizaciones benéficas también pueden contribuir.

¿Cuánto se puede aportar anualmente?

El límite de aportación anual es de US$ 5,000 por niño, con incrementos por costo de vida a partir del 2027.

Las organizaciones benéficas y entidades gubernamentales que cumplan los requisitos pueden realizar aportaciones adicionales que no se contabilizan dentro del límite de US$ 5,000.