Recientemente, Gestión pudo conocer que PepsiCo inició el proceso de inscripción de la denominación y logotipo de la marca Caribas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En detalle, la multinacional estadounidense solicitó el registro en las clases 29 y 30, categorías vinculadas a snacks y alimentos procesados como hojuelas de papa, tortillas, pretzels, palomitas de maíz, frutos secos, barras de cereales, galletas saladas, dips y productos elaborados a base de maíz, vegetales y semillas.

Si bien hasta ahora no existe información oficial sobre el lanzamiento de un nuevo producto en Perú, la solicitud podría indicar que la compañía busca proteger nuevos signos distintivos o, eventualmente, preparar una nueva apuesta dentro del mercado peruano de snacks y alimentos procesados. Pero, ¿de qué se trata?

La gigante global de snacks detrás de la nueva movida en Perú

PepsiCo, una de las mayores compañías globales de alimentos y bebidas, continúa reforzando su presencia en categorías asociadas a consumo cotidiano y conveniencia. La multinacional estadounidense opera en más de 200 países y supera los US$ 90,000 millones en ingresos anuales.

En América Latina, la compañía mantiene una relación estratégica de más de ocho décadas con CBC, embotellador y socio regional con operaciones en mercados como Guatemala, Ecuador y Perú.

Ahora bien, dentro de su portafolio regional, la empresa desarrolla líneas de snacks elaborados a base de plátano, tanto en versiones saladas como dulces, segmento que viene ganando espacio en mercados de Centroamérica y el Caribe.

Son estos productos los que forman parte de una estrategia de abastecimiento agrícola que involucra compras directas a productores locales para su procesamiento industrial.

La multinacional estadounidense no es la única que recientemente activó movimientos ante Indecopi. Otras firmas vinculadas a alimentos, retail y consumo masivo también solicitaron registros de marca entre el 25 y 27 de mayo de este año. ¿Cuáles son?

Target es una de las principales cadenas de supermercados en Estados Unidos. (Foto: MANDEL NGAN / AFP)

Las marcas exclusivas de Target asoman al mercado peruano

Dentro del segmento de alimentos y consumo, Indecopi recibió la solicitud de registro de la denominación y logotipo de “Hearth & Hand”, presentada por Target Brands, brazo encargado de administrar las marcas propias y derechos comerciales de la cadena estadounidense Target.

La solicitud comprende las clases 29, 30 y 31, categorías vinculadas a alimentos procesados, mezclas para panadería, chocolates, café, granola, pretzels, palomitas de maíz, especias y bocaditos para mascotas.

Target es la segunda mayor cadena de grandes almacenes y tiendas de descuento de Estados Unidos, solo detrás de Walmart, y maneja más de 45 marcas exclusivas en categorías como hogar, moda, decoración y alimentos.

El movimiento se produce además en medio de una nueva etapa estratégica para la compañía bajo la dirección de su CEO Michael Fiddelke, quien viene impulsando el fortalecimiento de marcas propias, la expansión de categorías de consumo y mejoras en experiencia de compra tanto en tiendas físicas como digitales.

Aunque no existe información oficial sobre un eventual ingreso al Perú, la solicitud podría responder tanto a una estrategia de protección de propiedad intelectual como a una eventual expansión futura de sus líneas exclusivas de alimentos y consumo.

Gloria explora nuevas categorías más allá del negocio lácteo

Dentro del segmento de alimentos y bebidas, Indecopi recibió las solicitudes de registro de “SoYaVid”, presentadas por Leche Gloria S.A. en las clases 29, 30 y 32.

Las categorías comprenden productos como lácteos, yogurt, mantequilla, cereales, harinas, helados, cacao, café, bebidas sin alcohol, aguas minerales, jugos de fruta y otras preparaciones para bebidas.

El movimiento se produce en medio de una etapa de diversificación del portafolio de Gloria, compañía fundada en Arequipa en 1941 y núcleo del actual Grupo Gloria. En los últimos años, la empresa reforzó su estrategia de innovación con desarrollos vinculados a proteínas y nuevas tendencias de consumo.

Precisamente, en una entrevista previa con Gestión, la compañía adelantó que evaluaba su ingreso a categorías emergentes como bebidas vegetales, mientras continúa ampliando su oferta más allá del negocio lácteo tradicional.

Las solicitudes aparecen además en un momento en que Gloria viene ampliando su portafolio hacia segmentos vinculados a bienestar, proteínas y nuevas tendencias de alimentación.

El fabricante centroamericano de pastas Roma mueve marcas hacia Perú

Dentro del segmento de alimentos, Indecopi recibió la solicitud de registro de “Pastas Milano”, presentada por Roma Prince S.A., compañía costarricense especializada en producción y comercialización de pastas alimenticias.

La solicitud comprende la clase 30, categoría que incluye productos como pastas, arroz, salsas, especias, productos de panadería, galletas, café, cacao y otros alimentos elaborados a base de harina.

Roma Prince inició operaciones en 1961 en Costa Rica bajo la marca Pastas Roma y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los principales fabricantes de pastas de Centroamérica y el Caribe. Actualmente, la empresa comercializa marcas como Roma, Prince, Milano y Lucema, además de desarrollar productos para marcas privadas en distintos mercados internacionales.

En los últimos años, la compañía reforzó su capacidad industrial con nuevas líneas de producción y tecnología especializada para pastas y lasañas, ampliando además su presencia en mercados de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y Asia.

Hasta el momento, la compañía no ha anunciado planes vinculados a esta marca en el mercado local, la reciente solicitud podría responder tanto a una estrategia de protección comercial como a un eventual interés por fortalecer presencia en nuevas categorías alimenticias.