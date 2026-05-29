El consumo de snacks sigue creciendo en Perú y atrae nuevas apuestas de gigantes globales.
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Dax Canchari Reyes
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Hace un año, Worldpanel by Numerator informó que once marcas concentraban el 90% del consumo de snacks en valor en Perú, cuando en 2022 solo cuatro alcanzaban ese nivel de participación. Ahí entra PepsiCo —multinacional estadounidense dueña de marcas como Lay’s, Doritos y Cheetos—, que empezó a mover piezas en categorías vinculadas a snacks y alimentos procesados, con señales que anticiparían una nueva apuesta en el mercado peruano.

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