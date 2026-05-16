Comprar en Estados Unidos ya no se siente igual que antes. La cuenta del supermercado se ha ido inflando con el tiempo y productos básicos como la carne, los lácteos, el café o las verduras son cada vez más caros, algo que golpea fuerte el bolsillo de millones de hogares, sobre todo de familias latinas en ciudades como Los Ángeles, Miami, Houston o Nueva York. Ante ese escenario, comparar precios dejó de ser un simple hábito y pasó a ser casi una estrategia de supervivencia para mantener el presupuesto bajo control sin dejar de llenar la despensa. En muchos vecindarios hispanos es totalmente normal ver a la gente revisando flyers digitales en el celular, usando apps de cupones o preguntando en el grupo de WhatsApp del barrio dónde están las mejores ofertas para el arroz, los frijoles, el aceite o la carne de la semana. En medio de esa búsqueda constante por estirar el dólar, un análisis de Consumer Reports junto a la firma Strategic Resource Group revela que existen cadenas de supermercados donde es posible gastar menos que en Walmart, comprando productos similares y sin tener que renunciar a los ingredientes clásicos de la cocina latina.

Walmart, por años, se ha posicionado como el supermercado favorito de las familias en Estados Unidos (Foto: AFP)

LOS SUPERMERCADOS MÁS BARATOS QUE WALMART EN ESTADOS UNIDOS

Según el estudio comparativo realizado en distintas áreas metropolitanas del país, estas son las cadenas que registraron precios promedio más bajos frente a Walmart.

Supermercado Diferencia promedio frente a Walmart Costco Wholesale -21.4% BJ’s Wholesale Club -21.0% Lidl -8.5% Aldi -8.3% WinCo Foods -3.3% H‑E‑B -0.2%

El informe comparó canastas de compras con productos empacados, carnes y frutas o verduras en ciudades representativas de Estados Unidos, tomando a Walmart como referencia nacional. En algunos mercados locales, la diferencia entre ciertas cadenas llegó a superar el 30%, algo que se siente bastante en el gasto mensual de cualquier hogar, sobre todo cuando se trata de rellenar la despensa con compras grandes a fin de mes.

COSTCO Y BJ’S: AHORRO POR VOLUMEN PARA FAMILIAS GRANDES

Las mayores diferencias de precio frente a Walmart aparecieron en los clubes mayoristas. Costco Wholesale encabezó el ranking con precios promedio 21.4% más bajos, seguido muy de cerca por BJ’s Wholesale Club, con 21.0% menos. Eso sí, aquí hay un detalle importante: ambos funcionan con membresía anual, algo muy conocido por quienes viven en zonas de alta presencia latina en Texas, Florida o la Costa Este.

Aun así, para familias grandes o personas que compran en volumen, el ahorro puede compensar rápidamente ese costo. Productos como papel higiénico, arroz, frijoles, pollo, leche y artículos de limpieza suelen tener precios mucho más bajos cuando se compran en grandes cantidades, algo clave para hogares donde se cocina a diario platos como arroz con pollo, guisos, sopas o carne asada de fin de semana.

Ventajas de comprar en clubes mayoristas:

Descuentos fuertes en productos básicos de la despensa.

Buenas ofertas en carnes y lácteos en formatos familiares.

Tamaños grandes que ayudan a ahorrar a largo plazo si se congela o se comparte.

Promociones frecuentes para miembros, tanto en tienda como en la app.

Ideales para familias numerosas, negocios pequeños de comida o reuniones comunitarias (bautizos, quinceañeras, parrilladas).

Costco, podría decirse, es la segunda cadena favorita de los estadounidenses (Foto: AFP)

ALDI Y LIDL: PRECIO BAJO SIN TANTAS COMPLICACIONES

En los últimos años, Aldi y Lidl se volvieron cada vez más populares entre consumidores que buscan precios bajos sin demasiadas complicaciones y que priorizan hacer la compra rápido, sin recorrer pasillos eternos.

Ambas cadenas europeas trabajan con una estrategia bastante simple: menos marcas reconocidas y más productos de marca propia. Eso les permite reducir costos y ofrecer precios más bajos que Walmart en muchos artículos de uso diario, desde el pan y la leche hasta snacks, huevos y productos congelados. En el estudio, Lidl apareció con precios 8.5% más baratos, mientras que Aldi registró una diferencia de 8.3%.

Lo más atractivo de Aldi y Lidl:

Precios bajos constantes en la mayoría de productos del carrito.

Tiendas compactas, fáciles de recorrer en pocos minutos.

Marcas propias con buena relación calidad‑precio.

Especialmente útiles para la compra semanal o de “emergencia”.

Aldi también es una atractiva opción para ahorrar dinero (Foto: Aldi/ Facebook)

WINCO Y H‑E‑B: AHORRO LOCAL CON SABOR A BARRIO

Aunque no tienen presencia nacional tan amplia como Walmart, WinCo Foods y H‑E‑B también quedaron por debajo de Walmart en el análisis. WinCo es conocido por sus precios bajos en productos a granel y alimentos básicos, mientras que H‑E‑B mantiene una fuerte reputación en estados como Texas gracias a su mezcla de calidad, promociones constantes y una oferta muy cercana a los gustos de la comunidad latina.

En muchas ciudades de Texas, H‑E‑B se ha convertido prácticamente en el supermercado de confianza de la comunidad hispana: ahí se encuentran tortillas, salsas, chiles, cortes para carne asada y productos importados de México o Centroamérica a precios competitivos frente a otras cadenas.

¿Cómo aprovechar mejor WinCo y H‑E‑B?

WinCo: comprar a granel arroz, pasta, frijoles, harina y frutos secos para bajar el costo por libra.

H‑E‑B: revisar siempre las ofertas semanales y la sección latina; suelen tener descuentos fuertes en productos mexicanos y centroamericanos.

En ambos casos, llevar lista de compras ayuda a concentrarse en los productos con mejor precio por unidad.

WinCo destaca como una opción accesible sin costos de afiliación (Foto: EFE)

CONSEJOS PARA AHORRAR MÁS EN SUPERMERCADOS DE EE. UU.

Más allá de elegir la tienda correcta, hay varias estrategias que pueden marcar diferencia al final del mes, especialmente para quienes mandan remesas, pagan renta alta o tienen varios hijos en casa.

Lo que más recomiendan los expertos:

Comparar precios entre al menos dos supermercados en tu zona antes de hacer la compra grande.

Aprovechar tarjetas de fidelidad gratuitas y programas de recompensas.

Comprar marcas propias en lugar de marcas famosas cuando la calidad es similar.

Revisar ofertas semanales y cupones en la app o en la web antes de salir de casa.

Evitar compras impulsivas cuando los precios están altos; comer algo antes de ir a la tienda ayuda.

Usar aplicaciones móviles para seguir descuentos y comparar precios en tiempo real, especialmente en cadenas como Walmart, Costco, Aldi o H‑E‑B.

En muchas comunidades hispanas, es cada vez más común que las familias coordinen compras grandes entre hermanos, tíos o vecinos para aprovechar mejor los formatos gigantes de Costco o BJ’s y repartir los productos, lo que baja aún más el costo por persona.

LA INFLACIÓN CAMBIÓ LA FORMA DE COMPRAR ALIMENTOS

El estudio también refleja algo que ya se nota en todo Estados Unidos: los consumidores están dejando de ser fieles a ciertas marcas y ahora priorizan el precio. Incluso productos considerados “favoritos” para muchas familias están siendo reemplazados por opciones más económicas o de marca propia.

Ese cambio se ve especialmente en alimentos importados, café, lácteos y carnes, categorías donde los precios alcanzaron niveles históricamente altos en los últimos años. Por eso, encontrar supermercados más baratos que Walmart puede convertirse en una herramienta clave para proteger el bolsillo sin sacrificar demasiado la calidad de las compras ni los sabores típicos que acompañan el día a día de las familias latinas en EE. UU.