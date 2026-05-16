Ronda Rousey regresa a la jaula con la determinación de quien quiere limpiar su legado. Aun así, Gina Carano representa una amenaza real: la antigua campeona sigue contando con finalizaciones relámpago en su repertorio y herramientas técnicas para cerrar distancia, llevar el combate al suelo y buscar la sumisión. Por tanto, si Rowdy impone ritmo y evita intercambios largos de pie, el desenlace tenderá a favorecerla.

No obstante, el paso del tiempo pesa. La inactividad y las derrotas que la alejaron del deporte dejaron dudas sobre su resistencia y su capacidad para soportar castigos prolongados. Enfrente, Carano trae potencia, experiencia y criterio en el intercambio; si la judoca subestima la pegada de su rival o no gestiona bien las entradas, la balanza puede inclinarse en contra.

Tácticamente, la estrategia debe ser clara: la exmonarca tiene que ser paciente y focalizarse en sus zonas fuertes —control en el clinch, entradas limpias y transiciones rápidas a derribo y sumisión—. Cada intento por cerrar el cuerpo es una oportunidad para neutralizar la movilidad adversaria y forzar terreno de grappling; además, una correcta dosificación del esfuerzo evitará que se quede sin gasolina si la pelea se alarga. Si, por el contrario, el enfrentamiento se convierte en una guerra de pie, la veteranía y la pegada de Conviction cobrarán protagonismo y podrán hacer daño sostenido.

En lo emocional, Gina Carano llega con hambre y necesidad de reivindicación; esa urgencia puede empujarla a ser más agresiva y decisiva, pero igualmente puede exponerla a contragolpes si fuerza la terminación. La gestión de la presión y la lectura de distancia serán claves ronda a ronda.

Pronóstico: la favorita lógica continúa siendo Ronda Rousey. Si controla la pelea en el suelo y evita ceder espacios en el striking, la victoria por sumisión o por decisión técnica resulta el escenario más probable. Sin embargo, no es una certeza: la pegada y la experiencia de la veterana

¿A qué hora empieza la pelea Ronda Rousey vs. Gina Carano?

PAÍSES HORARIO DE PRELIMINARES HORARIO DE ESTELARES Estados Unidos 6 p.m. ET / 3 p.m. PT) 9 p.m. ET / 6 p.m. PT México 16:00 19:00 Canadá 18:00 21:00 Cuba 18:00 21:00 Argentina 19:00 22:00 Chile 18:00 21:00 Perú 17:00 20:00 Colombia 17:00 20:00 Panamá 17:00 20:00 Puerto Rico 18:00 21:00 Rep. Dominicana 18:00 21:00 España 00:00 (17/05) 03:00 (17/05) Reino Unido 23:00 02:00 (17/05) Irlanda 23:00 02:00 (17/05) Brasil 19:00 22:00 Uruguay 19:00 22:00 Paraguay 18:00 21:00 Bolivia 18:00 21:00 Ecuador 17:00 20:00 Venezuela 18:00 21:00 Guatemala 16:00 19:00 El Salvador 16:00 19:00 Honduras 16:00 19:00 Nicaragua 16:00 19:00 Costa Rica 16:00 19:00

¿Dónde ver la pelea Rousey vs. Carano EN VIVO ONLINE por MMA en Los Ángeles?

Netflix : transmisión global de la cartelera principal incluida en todas las suscripciones.

: transmisión global de la cartelera principal incluida en todas las suscripciones. Tudum (sitio/plataforma vinculada a Netflix): transmisión de las peleas preliminares.

(sitio/plataforma vinculada a Netflix): transmisión de las peleas preliminares. Plataformas locales de streaming o cable : verifica operadores regionales que puedan ofrecer acceso a Netflix u opciones complementarias.

: verifica operadores regionales que puedan ofrecer acceso a Netflix u opciones complementarias. Redes sociales y sitios oficiales del promotor (Most Valuable Promotions): actualizaciones y posible contenido adicional (no suelen transmitir la cartelera principal, pero ofrecen cobertura en vivo).

Cartelera completa de la pelea Rousey vs. Carano

Ronda Rousey vs Gina Carano

Nate Diaz vs Mike Perry

Francis Ngannou vs Philipe Lins

Salahdine Parnasse vs Kenneth Cross

Junior Dos Santos vs Robelis Despaigne

Phumi Nkuta vs Adriano Moraes

Jefferson Creighton vs Jason Jackson

Namo Fazil vs Jake Babian

David Mgoyan vs Albert Morales

Aline Pereira vs Jade Masson-Wong

Chris Avila vs Brandon Jenkins

FAQ — Preguntas frecuentes sobre la pelea Rousey vs Carano en Netflix

¿La pelea se puede ver con cualquier suscripción de Netflix?

Sí, la cartelera principal se transmitirá globalmente y está incluida en todas las suscripciones de Netflix.

¿Hay pago adicional o pay-per-view?

No se espera pago adicional; el evento principal está dentro del servicio de suscripción de Netflix.

¿Dónde ver los preliminares?

Las preliminares se emitirán en Tudum (plataforma vinculada a Netflix).

¿Qué reglas se aplican en la pelea?

Se seguirán las Reglas Unificadas de MMA: cinco asaltos de cinco minutos para el combate de peso pluma; guantes de 4 onzas.

¿Habrá transmisión en televisión tradicional?

La transmisión principal será por streaming en Netflix; la disponibilidad en canales de TV dependerá de acuerdos locales de cada país.

¿A qué hora exacta empieza en mi país?

Usa la hora del evento en Los Ángeles (Intuit Dome) y ajusta según tu huso horario. Las horas indicadas arriba son estimadas; confirma con la guía local o la señal de Netflix.