Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Chivas de Guadalajara - Cruz Azul por la Liga MX 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Chivas de Guadalajara - Cruz Azul por la Liga MX 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
César Quispe Alcócer
mailCésar Quispe Alcócer

Este sábado 16 de mayo continúa la Liga MX, pues se jugará el Chivas de Guadalajara - Cruz Azul en el Estadio Akron por la vuelta de la Semifinal (la ida acabó 2-2). Dicho ello, en esta nota podrás conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Chivas de Guadalajara - Cruz Azul por la Liga MX 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
El Chivas de Guadalajara - Cruz Azul por la Liga MX 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Chivas de Guadalajara - Cruz Azul en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Chivas de Guadalajara - Cruz Azul por la Liga MX 2026 este sábado 16 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 9:07 pm                                   
  • Estados Unidos (CT): 8:07 pm
  • Estados Unidos (MT): 7:07 pm
  • Estados Unidos (PT): 6:07 pm
  • México (CDMX): 7:07 pm
  • Puerto Rico: 9:07 pm
  • Panamá: 8:07 pm
  • Costa Rica: 7:07 pm
  • República Dominicana: 9:07 pm
  • El Salvador: 7:07 pm
  • Guatemala: 7:07 pm
  • Honduras: 7:07 pm
  • Nicaragua: 7:07 pm
  • Argentina: 10:07 pm
  • Brasil (Brasilia): 10:07 pm
  • Uruguay: 10:07 pm
  • Chile (Santiago): 9:07 pm
  • Paraguay: 10:07 pm
  • Bolivia: 9:07 pm
  • Venezuela: 9:07 pm
  • Ecuador: 8:07 pm
  • Perú: 8:07 pm
  • Colombia: 8:07 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Chivas de Guadalajara - Cruz Azul?

Este sábado 16 de mayo se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO Chivas de Guadalajara - Cruz Azul por la Liga MX 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, Peacock
  • México: Amazon Prime Video                                 
  • Puerto Rico: Telemundo, UNIVERSON, NAICOM
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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