Este sábado 16 de mayo continúa la Liga MX, pues se jugará el Chivas de Guadalajara - Cruz Azul en el Estadio Akron por la vuelta de la Semifinal (la ida acabó 2-2). Dicho ello, en esta nota podrás conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el Chivas de Guadalajara - Cruz Azul en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Chivas de Guadalajara - Cruz Azul por la Liga MX 2026 este sábado 16 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:07 pm
- Estados Unidos (CT): 8:07 pm
- Estados Unidos (MT): 7:07 pm
- Estados Unidos (PT): 6:07 pm
- México (CDMX): 7:07 pm
- Puerto Rico: 9:07 pm
- Panamá: 8:07 pm
- Costa Rica: 7:07 pm
- República Dominicana: 9:07 pm
- El Salvador: 7:07 pm
- Guatemala: 7:07 pm
- Honduras: 7:07 pm
- Nicaragua: 7:07 pm
- Argentina: 10:07 pm
- Brasil (Brasilia): 10:07 pm
- Uruguay: 10:07 pm
- Chile (Santiago): 9:07 pm
- Paraguay: 10:07 pm
- Bolivia: 9:07 pm
- Venezuela: 9:07 pm
- Ecuador: 8:07 pm
- Perú: 8:07 pm
- Colombia: 8:07 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Chivas de Guadalajara - Cruz Azul?
Este sábado 16 de mayo se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO Chivas de Guadalajara - Cruz Azul por la Liga MX 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, Peacock
- México: Amazon Prime Video
- Puerto Rico: Telemundo, UNIVERSON, NAICOM