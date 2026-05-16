Este sábado 16 de mayo continúa la Liga MX, pues se jugará el Chivas de Guadalajara - Cruz Azul en el Estadio Akron por la vuelta de la Semifinal (la ida acabó 2-2). Dicho ello, en esta nota podrás conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Chivas de Guadalajara - Cruz Azul por la Liga MX 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Chivas de Guadalajara - Cruz Azul en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Chivas de Guadalajara - Cruz Azul por la Liga MX 2026 este sábado 16 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:07 pm

Estados Unidos (CT): 8:07 pm

Estados Unidos (MT): 7:07 pm

Estados Unidos (PT): 6:07 pm

México (CDMX): 7:07 pm

Puerto Rico: 9:07 pm

Panamá: 8:07 pm

Costa Rica: 7:07 pm

República Dominicana: 9:07 pm

El Salvador: 7:07 pm

Guatemala: 7:07 pm

Honduras: 7:07 pm

Nicaragua: 7:07 pm

Argentina: 10:07 pm

Brasil (Brasilia): 10:07 pm

Uruguay: 10:07 pm

Chile (Santiago): 9:07 pm

Paraguay: 10:07 pm

Bolivia: 9:07 pm

Venezuela: 9:07 pm

Ecuador: 8:07 pm

Perú: 8:07 pm

Colombia: 8:07 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Chivas de Guadalajara - Cruz Azul?

Este sábado 16 de mayo se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO Chivas de Guadalajara - Cruz Azul por la Liga MX 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, Peacock

México: Amazon Prime Video

Puerto Rico: Telemundo, UNIVERSON, NAICOM