En el Intuit Dome de Los Ángeles, Ronda Rousey y Gina Carano protagonizarán una de las mejores peleas del año. El combate de peso pluma es parte del evento de MMA de Most Valuable Promotion (MVP), que se realizará este sábado 16 de mayo. Dicho ello, aquí podrás conocer a qué hora empezará y qué canales de televisión transmitirán el enfrentamiento EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

La pelea Ronda Rousey vs. Gina Carano apunta a ser intensa de principio a fin. (Foto: @netflixsports, @rondarousey, @ginajcarano y @mostvaluablepromotions / Instagram)

¿A qué hora ver EN VIVO la pelea Ronda Rousey vs. Gina Carano en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas la pelea Ronda Rousey vs. Gina Carano este sábado 16 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el evento de MMA de Most Valuable Promotion (MVP) en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:00 pm

Estados Unidos (CT): 6:00 pm

Estados Unidos (MT): 5:00 pm

Estados Unidos (PT): 4:00 pm

España: 1:00 am del domingo 17 de mayo

México (CDMX): 5:00 pm

Puerto Rico: 7:00 pm

República Dominicana: 7:00 pm

Panamá: 6:00 pm

Costa Rica: 5:00 pm

El Salvador: 5:00 pm

Guatemala: 5:00 pm

Honduras: 5:00 pm

Nicaragua: 5:00 pm

Argentina: 8:00 pm

Brasil (Brasilia): 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

Chile (Santiago): 7:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Colombia: 6:00 pm

No se puede confirmar la hora exacta de la pelea entre Ronda Rousey y Gina Carano debido a que todo dependerá de la duración de las peleas previas de la cartelera del evento de MMA de Most Valuable Promotion (MVP).

Cartelera

Ronda Rousey vs. Gina Carano

Nate Diaz vs. Mike Perry

Francis Ngannou vs. Philipe Lins

Salahdine Parnasse vs. Kenneth Cross

Junior Dos Santos vs. Robelis Despaigne

Muhammad Mokaev vs. Adriano Moraes

Jefferson Creighton vs. Jason Jackson

Namo Fazil vs. Jake Babian

David Mgoyan vs. Albert Morales

Aline Pereira vs. Jade Masson-Wong

Chris Avila vs. Brandon Jenkins

¿Qué canal transmite EN VIVO la pelea Ronda Rousey y Gina Carano?

Este sábado 16 de mayo se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO la pelea Ronda Rousey y Gina Carano a través de Neflix. Ten en cuenta que los eventos en vivo de este servicio de streaming te permiten retroceder, pausar, reproducir desde el comienzo o avanzar durante la transmisión, brindándote el control total de tu experiencia.

Puedes ver este tipo de contenido en la mayoría de los dispositivos más nuevos, incluyendo Smart TVs, reproductores multimedia, teléfonos y tablets Android, iPhones, iPads, computadoras Windows y Mac, y consolas de videojuegos. Asegúrate de tener la última versión de la app de Netflix en tu dispositivo para disfrutar de la mejor experiencia. Si tu dispositivo actual no es compatible con la visualización en vivo, no te preocupes, los eventos estarán disponibles unos días después para que los disfrutes a tu propio ritmo.