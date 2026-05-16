Las nuevas directrices del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) , que se aplicarán en mayo, transformarán la situación laboral de miles de conductores comerciales, afectando especialmente a la población inmigrante que depende de este permiso para trabajar; en esa misma línea, California y Nueva York se encuentran bajo presión debido a supuestos “incumplimientos” en sus normativas estatales.

Cabe señalar que estas nuevas regulaciones fueron fijadas por el Departamento del Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) mediante la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, por sus siglas en inglés); por su parte, los DMV solo se encargan de aplicarlas.

Bajo ese contexto, el FMCSA exigió que, antes de emitir, renovar, reinstalar o subir de categoría una licencia comercial “no domiciliada”, el estado está en la obligación de verificar el estatus migratorio legal del solicitante conforme al 49 CFR § 383.5.

La normativa estipula que los trabajadores agrícolas temporales (H-2A), trabajadores no agrícolas temporales (H-2B) e inversionistas por tratado (E-2) están calificados para obtener una CDL o CLP no domiciliada .

Respecto a otro tipo de visado o condición legal será inadmisible para la obtención de dicha credencial en el territorio estadounidense.

Los titulares de visas H-2A, H-2B y E-2 son elegibles para obtener este tipo de licencia comercial. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué ocurrirá con California y Nueva York ante las nuevas regulaciones aplicadas por el DMV

En el caso de California, el conflicto inició tras una demanda colectiva que cuestionó la cancelación masiva de licencias comerciales a unos 20,000 conductores extranjeros que tenían permiso legal para trabajar en EE. UU.

Fue así que, en marzo de 2026, un tribunal de California determinó que el DMV de este estado no podía retirar los permisos sin un debido proceso; por esa razón, se ordenó que los afectados vuelvan a solicitar sus licencias.

A pesar de este fallo a favor, el problema sigue persistiendo. Si bien el DMV de California está aceptando las solicitudes de reingreso, no acepta en emitir nuevas licencias comerciales no domiciliadas o permisos de aprendizaje.

La justificación presentada señala que el FMCSA le ordenó en paralizar el trámite de dichos documentos ante las restricciones federales vigentes. Por esa razón, miles de trámites y solicitantes están “en espera”.

En California, las solicitudes de dicha licencias permanecen "en espera" hasta conseguir una respuesta sobre cómo aplicar las normas federales vigentes. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Respecto a Nueva York, el DOT lo sancionó aplicando una retención de más de $73 millones en sus fondos para infraestructura vial, debido a supuestos incumplimientos y fallas en el otorgamiento de licencias de conducir para personas no domiciliadas.

Dicha decisión se tomó tras una auditoría al DMV de NY; se pudo conocer que más de la mitad de registros analizados no cumplían con las nuevas exigencias federales . Además, el gobierno federal acusó al sistema de otorgar licencias válidas por ocho años a conductores extranjeros con documentos que no cumplen con el sistema REAL ID .