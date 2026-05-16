Desde el 1 de julio entra en vigor en California una nueva normativa llamada DFAL, firmada por el gobernador Gavin Newsom, que establece controles más estrictos sobre las apps de remesas, criptomonedas y billeteras digitales para reforzar la protección del dinero de los usuarios. Esta ley afecta directamente a muchas plataformas que la comunidad latina utiliza a diario para mandar dinero a sus familias o administrar sus ahorros desde el teléfono. Aunque la regulación se centra en las empresas, sus efectos se notarán en la manera en que estas aplicaciones funcionan, explican sus cargos y resguardan los fondos. En esta nota te explicamos cómo opera.

Cabe mencionar que DFAL es la Ley de Activos Financieros Digitales de California que reúne y desarrolla normas previas (como los proyectos AB 39 y SB 401) para regular a las empresas que manejan activos financieros digitales. Abarca exchanges de criptomonedas, apps de remesas, billeteras digitales y otros servicios que intercambian, transfieren o guardan dinero y cripto para residentes del estado.

¿Usas apps para mandar dinero? La DFAL llega a California (Foto: Freepik)

ASÍ FUNCIONA LA LEY DFAL DE CALIFORNIA

La Ley de Activos Financieros Digitales de California funciona como un nuevo marco de regulación para apps de remesas, criptomonedas y billeteras digitales en California: desde el 1 de julio solo podrán operar legalmente las que tengan una licencia estatal DFAL y cumplan reglas de transparencia, capital y protección al usuario. Desglosemos uno a uno su funcionamiento:

Licencia obligatoria para operar

La DFAL obliga a estas empresas a obtener una licencia emitida por el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) para poder operar con clientes del estado. El proceso de solicitud se abrió en marzo de 2026, y desde el 1 de julio ninguna plataforma sin licencia o sin solicitud presentada podrá operar legalmente en California.

Qué cambia para apps de remesas y billeteras

Las apps de remesas y billeteras digitales deberán registrarse, demostrar que cumplen requisitos de capital, seguridad tecnológica, gestión de riesgos y atención al cliente, además de mantener registros y reportar información al DFPI.

Si no logran la licencia, tendrán que suspender servicios en California, llevando a los usuarios a tener que retirar fondos y migrar su dinero a apps que sí estén autorizadas.

Obligaciones de transparencia y protección

La DFAL exige que estas plataformas informen de forma clara las comisiones, costos y condiciones de cada operación, así como los riesgos de operar con activos digitales y si existe algún tipo de seguro o cobertura ante pérdidas o ciberataques.

También deben ofrecer canales para reportar errores o movimientos no autorizados y mecanismos de reclamo y resolución de conflictos más robustos.

Además de la licencia, la DFAL obliga a las apps a detallar comisiones, condiciones y riesgos (Foto: Freepik)

¿IMPLICA ALGO A LOS USUARIOS?

La ley va dirigida a las empresas, así que los usuarios no tienen que hacer trámites ni registrarse, pero sí deben verificar que la app que usan tenga licencia DFAL o haya iniciado el proceso. Puede hacerlo visitando el sitio del Nationwide Multistate Licensing System (NMLS).

Si una app no se licencia, podría dejar de funcionar en California, por lo que conviene estar atento a correos o avisos de las plataformas y tener un plan alterno para seguir enviando remesas o usando billeteras digitales.