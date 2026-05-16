Si durante la pandemia pagaste multas de impuestos y resides en Estados Unidos, es posible que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) te devuelva miles de dólares, siempre que envíes el Formulario 843 antes del 10 de julio. Este formulario funciona como la puerta de entrada para solicitar al IRS que te reembolse ciertas penalidades aplicadas en esos años. Como muchas personas piensan que el proceso es demasiado complejo, en esta nota te explicamos cómo llenarlo y enviarlo para que no pierdas la oportunidad de acceder a este beneficio.

El Formulario 843 es la clave para pedirle al IRS la devolución de ciertas penalidades cobradas en la emergencia por COVID‑19 (Foto: Freepik)

LO QUE DEBES SABER SOBRE EL FORMULARIO 843

El Formulario 843 (“Claim for Refund and Request for Abatement”) es el documento que el IRS exige para pedir la devolución o la reducción de ciertas multas, intereses y recargos. Actualmente, se está usando para reclamar penalidades cobradas durante el periodo de la emergencia por COVID‑19, aprovechando que se puede reclamar hasta el 10 de julio de 2026.

Paso a paso para presentarlo

Descarga el Formulario 843 desde la página oficial del IRS (irs.gov) e imprímelo.

Revisa tus transcripciones o avisos del IRS para identificar qué multas o intereses quieres reclamar (años y montos) y consígalos como referencia.

Completa el formulario en inglés: incluye tus datos, el año fiscal, el tipo de multa o interés y explica brevemente por qué pides el reembolso. En este caso, por penalidades durante el periodo COVID.

Si aplica a tu caso, asesores y la Defensoría del Contribuyente recomiendan escribir en la parte superior algo como “Protective Refund Claim Pursuant to Kwong Case”, para dejar claro que reclamas bajo ese fallo.

Firma el formulario y adjunta copias de avisos del IRS o documentos que respalden tu reclamo. Recuerda: no envíes originales de declaraciones ni documentos personales difíciles de reemplazar.

Envía el Formulario 843 por correo postal (no se puede presentar en línea) a la dirección del centro de servicios del IRS donde sueles mandar tu declaración federal. Esta dirección aparece en las instrucciones del formulario o en tus avisos.

Haz el envío por correo certificado o con número de seguimiento y guarda el comprobante de envío y entrega, especialmente porque el límite es el 10 de julio de 2026.

En conclusión, para recibir el posible reembolso de multas del IRS, debes descargar, llenar y enviar en papel el Formulario 843 por correo postal al centro del IRS que te corresponde, y asegurarte de que llegue antes del 10 de julio.

IRS devolverá miles a quien presente el Formulario 843 a tiempo (Foto referencial: Freepik)

UN PAR DE RECOMENDACIONES

Como el plazo para presentar el Form 843 vence el 10 de julio de 2026, lo ideal es enviarlo antes, pero nunca después de esa fecha. Solo así podrás conservar tu derecho al reembolso; si lo presentas luego del límite, pierdes ese derecho aunque más tarde haya fallos judiciales favorables

Por la complejidad del tema, la Defensoría del Contribuyente y expertos recomiendan consultar con un profesional de impuestos, revisar bien tus transcripciones del IRS y no esperar al último momento, porque el procesamiento puede tardar varios meses.