Recientemente, los pronósticos meteorológicos advierten que el impacto de ‘El Niño’ en Estados Unidos podría desatar un clima severo que pondría en riesgo a miles de sus habitantes debido a sus drásticas alteraciones climáticas. Esta nota te revelará más detalles sobre las razones por las cuales este fenómeno natural se perfila como el más intenso registrado en 140 años.

Se trata de un evento que está causando preocupación entre los expertos en meteorología, pues aseguran que esta fuerza de la naturaleza tiene el potencial de extender el tiempo de sequías o que la temporada de huracanes sea más severo.

Para comprender más sobre ‘El Niño’, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) lo destaca por el incremento anormal de las temperaturas superficiales del océano Pacífico tropical central y oriental , el cual coincide con un debilitamiento de los vientos que habitualmente soplan de este a oeste.

En sus declaraciones a N+ Univision , el meteorólogo Albert Martínez complementa dicha información señalando que estas “aguas calientes” se concentran específicamente frente a la costa del continente americano.

El fenómeno el niño se destaca por el incremento anormal de las aguas superficiales en el océano Pacífico central y oriental. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Según un reciente reporte de la NOAA , hay un 82% de posibilidades de que este fenómeno se manifieste entre mayo y julio del 2026, con proyecciones de que persista a lo largo del invierno del hemisferio norte (diciembre 2026 - febrero 2027).

Martínez añade que, si este fenómeno natural se extiende hasta el próximo verano, sería histórico y tendría una intensidad que “no se ha registrado durante 140 años”.

De cumplirse este pronóstico, el ‘Súper El Niño’ impulsará la formación de huracanes en el Pacífico oriental y central, mientras que frenará el desarrollo de estos sistemas en las zonas del Atlántico y el Caribe.

Cómo afecta el fenómeno ‘Súper El Niño’ en Estados Unidos

Los expertos en climatología advierten sobre un incremento en los riesgos en el Pacífico, el cual afecta no solo a las áreas propensas a huracanes a lo largo de la costa oeste mexicana, sino también a Hawái, al Pacífico oriental y al suroeste de EE. UU.

Por lo tanto, se mantiene la probabilidad de que ocurran tormentas severas, capaces de generar lluvias intensas con riesgo de inundación, vientos fuertes y, bajo ciertas condiciones, el registro de marejadas ciclónicas.

Existe la posibilidad de que California sea uno de los estados afectados por el paso de fenómeno natural de gran intensidad. (Crédito: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La situación es opuesta para los productores agrícolas en la franja que va de Texas a Florida, una región que está siendo golpeada por severas sequías. Los propios agricultores tenían la esperanza del paso de este evento por esta área durante la actual temporada.

Según informó el medio N+ Univision, las sequías asociadas a las fuertes olas de calor no solo impiden el cultivo de alimentos, sino que también elevan el riesgo de que ocurran incendios forestales .