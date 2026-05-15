En “Dutton Ranch”, el nuevo spin-off de “Yellowstone”, Beth (Kelly Reilly) y Rip Wheeler (Cole Hauser), luchan por reconstruir sus vidas en Texas. Aunque se esfuerzan por alcanzar la paz y tranquilidad que tanto anhelan para la familia que formaron, junto con su hijo adoptivo Carter (Finn Little), en Río Paloma, los problemas no tardan en aparecer y se verán obligados a recurrir a viejas costumbres para lidiar con sus nuevos rivales.

“Beth y Rip siempre fueron unos guerreros , y esperan no tener que serlo”, dijo Reilly a People. “Siempre se protegerán mutuamente. Durante cinco temporadas protegieron un lugar y un sueño de John Dutton. Ahora ese ciclo, esa carga, ha terminado. Ya no existe. Entonces, ¿qué son juntos ahora?”

Por su parte, Cole Hauser señaló que la mudanza de Montana a Texas es “como ir a la luna para estos personajes”. Asimismo, el actor de la nueva secuela de “Yellowstone” dijo, “no conocen la tierra, ni a la gente, ni el medio ambiente”.

¿Ya viste los dos primeros episodios de “Dutton Ranch”? ¿Qué opinas? ¿Podría replicar el éxito de “Yellowstone” o está lejos de la serie principal? La crítica especializada ya dio su veredicto. A continuación, te comparto los principales comentarios.

Cole Hauser como Rip Wheeler y Kelly Reilly como Beth Dutton en el segundo episodio de "Dutton Ranch", spin-off de "Yellowstone" (Foto: Paramount Television Studios)

¿QUÉ ESTÁ DICIENDO LA CRÍTICA SOBRE “DUTTON RANCH”?

La crítica especializada señala a “Rancho Dutton” es un intenso drama sobre el poder que mantiene el alma de la franquicia, es decir, conserva el mundo de vaqueros creado por Taylor Sheridan. No obstante, también indican que la trama principal se percibe como una extensión del universo que intenta subsanar lo que sucedió en la recta final de “Yellowstone”.

Aunque algunos consideran que la trama ambientada en Texas tarda en desarrollarse, también aseguran que es una digna sucesora de la franquicia original. “’Dutton Ranch’ sabe aprovechar al máximo sus ventajas. Bening se luce interpretando a una villana sureña aficionada al whisky (mientras sigue los pasos de John Dutton como el poderoso pero comprometido jefe de la vieja escuela), y Harris derrocha encanto como el generoso abuelo”, se puede leer en IndieWire.

“‘Dutton Ranch’ se convierte en una maraña de tramas que, en general, funcionan bastante bien. Puede que sus héroes y villanos carezcan de la profundidad psicológica o la complejidad emocional de los mejores personajes televisivos, ya que se limitan a soltar a gritos sus motivaciones. Pero la creciente rivalidad entre los dos ranchos, así como la enemistad cada vez mayor entre…”

Richard Roeper de RogerEbert

“Arranca con fuerza y ​​plantea media docena de historias con potencial a largo plazo, al tiempo que crea una rama completamente nueva del universo de ‘Yellowstone’”.

“Hay algunos tropiezos en los primeros cuatro episodios (de un total de nueve para la primera temporada), pero están relacionados con el ritmo, el enfoque y el desarrollo. La historia principal es una versión simplificada de 'Yellowstone’ (que nunca fue tan compleja para empezar) que prepara a sus queridos personajes preexistentes para prosperar junto a un elenco de nuevos actores que saben cómo dejar su huella.”

“’Dutton Ranch’ exhibe una sensibilidad tan similar: una banda sonora con predominio de cuerdas; paisajes amplios y a cámara lenta; muertes de animales tratadas con mucha más emoción y sentimentalismo que los (muchísimos) cuerpos humanos que aparecen en los cuatro episodios proyectados para la crítica. La propiedad puede tener otro nombre, pero estamos de vuelta en el rancho.”

“Los primeros momentos de ‘Dutton Ranch’ son tan idílicos, tan llenos de vistas del Big Sky, aromas a mantas de caballo y fuertes sorbos de whisky, que disfrutamos de este momento como un cálido reencuentro con estos personajes, y sentimos la satisfacción de Beth a través de la pantalla.”

“Dutton Ranch conserva todo lo que me encanta de Yellowstone, pero a la vez le da un giro inesperado. Al colocar a Beth y Rip en una posición de poder totalmente nueva, Kelly Reilly y Cole Hauser tienen la oportunidad de interpretar a sus personajes de maneras nunca antes vistas.”