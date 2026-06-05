Si te estás preguntando ¿ dónde me toca votar hoy en la segunda vuelta de las Elecciones Generales Perú 2026 ?, la respuesta corta es: debes consultar tu local y mesa de votación en la plataforma oficial de la ONPE usando tu número de DNI. Esta consulta es clave para saber la dirección exacta del local, el número de mesa y tu número de orden antes de salir de casa.

La segunda vuelta presidencial se realiza este domingo 7 de junio de 2026, en un horario de votación de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. , según el cronograma oficial del Gobierno del Perú y la ONPE. Por eso, es importante que verifiques tu local con anticipación y no esperes a último minuto para evitar filas innecesarias, confusiones o incluso perder tu derecho al voto por llegar tarde.

Este domingo 31 de mayo se realizará la única jornada nacional masiva para la Segunda Elección Presidencial. Entérate cómo ubicar tu local de entrenamiento y evitar multas de la ONPE. (Foto: ONPE)

Cómo ubicar tu mesa de votación con tu DNI en la ONPE

La vía más segura y confiable para saber dónde te toca votar hoy es el sistema de consulta oficial de la ONPE. Para usarlo, sigue estos pasos sencillos:

Ingresa a la web oficial de consulta electoral: consultaelectoral.onpe.gob.pe. Escribe tu número de DNI en el campo solicitado y completa el código de verificación (captcha). Haz clic en “Consultar” para visualizar tu información electoral. Revisa con atención:

La ONPE ha recordado que esta plataforma es la única fuente oficial para confirmar tu local y mesa de votación, tanto en primera como en segunda vuelta. Además, muchos medios de comunicación peruanos enlazan directamente a esta página para evitar fraudes o sitios no confiables.

¿Mi local de votación cambió para la segunda vuelta?

En la mayoría de casos, los ciudadanos votan en el mismo local asignado para la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, ya que el padrón electoral se cerró antes del proceso y no se hacen modificaciones masivas entre la primera y segunda vuelta. Sin embargo, la ONPE ha informado que algunas mesas específicas sí pueden haber sido reubicadas, sobre todo aquellas que funcionaban en espacios abiertos o locales con limitaciones logísticas .

Por eso, aunque creas que recuerdas tu local, es recomendable volver a consultar hoy mismo tu lugar de votación en la plataforma oficial antes de salir. Si tu mesa fue una de las reubicadas, el sistema mostrará la nueva dirección y deberás acudir a ese local actualizado para emitir tu voto.

¿Qué pasa si no voto en la segunda vuelta?

En Perú, el voto es obligatorio para la mayoría de ciudadanos, y no participar en la segunda vuelta genera una multa económica que varía según la clasificación socioeconómica del distrito donde figuras en tu DNI. De acuerdo con las escalas vigentes, la multa puede ser de aproximadamente S/92 para distritos no pobres, S/46 para distritos pobres no extremos y S/23 para zonas de pobreza extrema .

Además, acumular multas por no votar o por no asistir como miembro de mesa te puede impedir realizar diversos trámites civiles y administrativos, como gestiones notariales, inscripciones civiles, obtener licencias de conducir o acceder a pasaportes. Por eso, saber dónde te toca votar hoy no solo es un tema de responsabilidad cívica, sino también de evitar problemas futuros en tu vida diaria.

¿Cómo votar si estoy en el extranjero?

Si eres peruano residente en el extranjero, también debes revisar tu local y mesa de votación, ya que las jornadas electorales se realizan en la misma fecha establecida para el territorio nacional. Los consulados del Perú en diferentes países han publicado información específica sobre los locales donde podrás votar, incluyendo la dirección exacta, horarios y recomendaciones de ingreso.

En algunos casos, como en ciudades de Estados Unidos o Europa, el voto se concentra en colegios, universidades o centros comunitarios, por lo que es importante verificar con anticipación la sede consular o la web oficial para no equivocarte de lugar. De igual forma, la consulta con tu DNI en la plataforma de la ONPE te mostrará el local asignado en el extranjero.

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre dónde votar en la segunda vuelta 2026

¿Cómo saber dónde me toca votar hoy con mi DNI?

Debes ingresar a consultaelectoral.onpe.gob.pe, colocar tu número de DNI, completar el código de seguridad y presionar “Consultar”. El sistema te mostrará tu local de votación, la mesa y tu número de orden, además de indicar si eres miembro de mesa.

¿Puedo votar en otro local diferente al que aparece en la ONPE?

No. Solo puedes votar en el local asignado por la ONPE, que aparece en la consulta oficial. Si vas a otro local, no podrás emitir tu voto porque tu nombre no estará en la lista de electores de esa mesa.

¿El horario para votar es el mismo en todo el país?

Sí, el horario general de votación para la segunda vuelta es de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., según lo establecido por la ONPE y el Gobierno del Perú. Sin embargo, se recomienda acudir temprano para evitar aglomeraciones y posibles retrasos.

¿Qué documentos debo llevar para votar hoy?

Debes llevar tu DNI vigente o el documento de identidad que figure en el padrón electoral. La ONPE recuerda que no se permite votar con una copia simple ni con documentos distintos a los aceptados oficialmente.

¿Qué pasa si soy miembro de mesa y no asisto?

Si fuiste seleccionado como miembro de mesa y no cumples con esa función, recibirás una multa adicional, que para este proceso se ha fijado en alrededor de S/230. Esta sanción se suma a la multa por no votar, en caso también faltes a tu deber de sufragio.