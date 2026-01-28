En Estados Unidos, el clima extremo forma parte del día a día y puede golpear justo cuando muchos pensaban que ya tocaba un respiro, algo que quedó claro tras lo que se acabó de vivir con Fern. Cuando uno cree que el invierno ya mostró su peor cara, la atmósfera vuelve a recordarlo: la última tormenta dejó decenas de muertos, miles de vuelos cancelados y afectó a casi la mitad de la población del país, y ahora los meteorólogos miran con atención un nuevo sistema que podría intensificarse de forma explosiva frente a la costa este. Te lo cuento de manera clara y directa, pensando en quienes leen esto desde sus casas en el Northeast, en Florida, en Texas o en la Costa Oeste, porque entender lo que está pasando ayuda a tomar mejores decisiones: lo que hoy está bajo vigilancia no es un fenómeno cualquiera, sino la posible formación de algo conocido como “ciclón bomba”, capaz de combinar nieve intensa, vientos muy fuertes y un frío extremo en cuestión de horas.

¿QUÉ ES UN “CICLÓN BOMBA” Y POR QUÉ GENERA TANTA PREOCUPACIÓN?

Un ciclón bomba —también llamado bombogenesis— se produce cuando un sistema de baja presión se intensifica de forma abrupta, aumentando su potencia en menos de 24 horas. En términos simples, es una tormenta que crece muy rápido y con una fuerza poco común, el tipo de sistema que puede transformar en pocas horas una tarde relativamente tranquila en una noche de calles vacías, cancelaciones masivas y escuelas cerradas en varias ciudades del este del país.

El meteorólogo Ryan Maue, exjefe científico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), lo explicó sin rodeos en redes sociales: “Hay cada vez más confianza en que una tormenta de nieve tipo ‘ciclón bomba’, obscenamente grande y poderosa, se formará en la costa este de Estados Unidos este fin de semana”. Ese tipo de mensajes no suelen lanzarse a la ligera, y menos cuando vienen de un experto con años de experiencia en el análisis de eventos extremos y que ha seguido de cerca el impacto de Fern sobre buena parte del país.

¿CUÁNDO PODRÍA FORMARSE LA TORMENTA?

De acuerdo con los modelos meteorológicos más recientes, el sistema comenzaría a desarrollarse durante el fin de semana frente a la costa de las Carolinas. El Centro de Predicción del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indicó que esta baja presión “se desarrollará velozmente” y se desplazará por el Atlántico medio el domingo.

Aunque todavía no hay total precisión sobre su trayectoria final, el consenso es claro en un punto: el ambiente es propicio para una intensificación rápida, lo que mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas. Para quienes viven en la franja costera del este —desde las Carolinas hasta Nueva Inglaterra— esto significa seguir de cerca las actualizaciones oficiales, como ya se ha vuelto costumbre en muchos hogares hispanos que revisan el pronóstico del tiempo antes de salir a trabajar o llevar a los niños a la escuela.

ZONAS QUE PODRÍAN VERSE MÁS AFECTADAS

Si el sistema evoluciona como anticipan algunos escenarios, el impacto podría sentirse con fuerza en el noreste del país. Ryan Maue fue directo al advertir: “Estamos en alerta por la ‘tormenta bomba’”, señalando como áreas sensibles a ciudades como Nueva York y Boston.

Además, los efectos no se limitarían solo a la nieve. El NWS advirtió sobre:

Vientos costeros intensos, con riesgo de inundaciones.

Mareas más altas de lo normal, debido a la coincidencia con la luna llena.

Problemas en infraestructura y transporte, especialmente en zonas costeras.

Todavía no está claro cuánta nieve o lluvia caerá tierra adentro, pero el potencial de impacto existe y se sigue evaluando hora a hora. En ciudades con gran población latina como Nueva York, Boston o áreas metropolitanas cercanas, un escenario así puede significar interrupción de servicios, cierres de negocios y complicaciones para quienes trabajan en delivery, construcción o limpieza de nieve, sectores donde hay una fuerte presencia hispana.

De confirmarse esta nueva tormenta, las calles de Nueva York soportarán una nueva fuerte nevada (Foto: AFP)

EL FRÍO EXTREMO NO DA TREGUA EN ESTADOS UNIDOS

Más allá de la tormenta en sí, hay un factor que agrava el escenario: el frío persistente. Según Maue, incluso Miami podría registrar temperaturas cercanas a los 31 grados Fahrenheit en la mañana del domingo 1 de febrero, algo poco habitual para el sur de Florida, donde muchos latinos están acostumbrados a un clima más cálido incluso en pleno invierno.

En el noreste, los valores previstos son aún más severos:

Temperaturas entre 10 y 13 grados Fahrenheit.

Sensación térmica aún más baja por el viento.

El NWS fue contundente al señalar que “las temperaturas peligrosamente frías persistirán por todo el este de Estados Unidos en febrero”. Para barrios hispanos en ciudades como Philadelphia, Newark o Providence, esto se traduce en facturas de calefacción más altas, riesgo para personas sin vivienda y la necesidad de abrigar bien a niños y adultos mayores antes de salir, incluso para trayectos cortos.

Este fin de semana, Florida podría soportar temperaturas récord por la presencia de un aire ártico que está llegando al estado (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

EL ANTECEDENTE INMEDIATO: LA TORMENTA INVERNAL FERN

No es un dato menor mirar hacia atrás. La tormenta Fern dejó una huella profunda: según reportes de agencias de noticias y autoridades estatales, el sistema provocó decenas de muertes y afectó a gran parte del país, con un saldo también de cientos de miles de hogares sin electricidad y una fuerte disrupción en el transporte aéreo.

Algunos datos clave ayudan a dimensionar su impacto:

Al menos decenas de personas murieron por el frío extremo y las condiciones asociadas a la tormenta invernal Fern.

Hubo miles de vuelos cancelados, en uno de los mayores episodios de interrupciones aéreas de los últimos años.

Amplias regiones del país registraron nevadas intensas, temperaturas bajo cero y sensaciones térmicas extremas.

Maue incluso advirtió que este nuevo sistema podría “duplicar o triplicar lo que acabamos de ver de Fern”, una frase que por sí sola explica por qué la vigilancia es tan estricta. Para muchas familias latinas que todavía se están recuperando de cortes de luz, pérdida de ingresos por días sin trabajo o daños en sus viviendas, la idea de una tormenta aún más fuerte genera, con razón, preocupación y cansancio.

LO QUE VIENE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

El Centro de Predicción del NWS anticipó otra irrupción de aire ártico desde las Planicies hacia el este y sureste del país entre viernes y sábado. La agencia fue clara al afirmar que: “Estas podrían ser las temperaturas más frías vistas en muchos años en algunos lugares, y el frío de más larga duración en varias décadas”.

En palabras simples, el invierno todavía tiene cuerda para rato en Estados Unidos. Las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales, planificar viajes con cautela y prestar especial atención a las personas más vulnerables al frío, algo especialmente relevante en comunidades hispanas donde a veces varias generaciones comparten la misma casa y no todas las viviendas están bien aisladas.