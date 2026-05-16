Este sábado 16 de mayo, habrá un evento imperdible de MMA desde Inglewood en California. Mira la transmisión de la pelea coestelar de Nate Díaz vs. Mike Perry, a llevarse a cabo desde el Intuit Dome, en un combate que ha sido programado para el peso wélter, pero que no es válido por ningún título de alguna empresa importante de artes marciales mixtas. A continuación, te dejo con los horarios y canales para ver el minuto a minuto.
¿A qué hora es Nate Díaz vs. Mike Perry por MMA?
La transmisión del esperado combate entre Nate Díaz y Mike Perry comenzará a las 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT, mientras que en el Centro de México podrá verse desde las 7:00 p.m. Será el inicio de la cartelera principal de esta gran noche de MMA en Los Ángeles.
¿Dónde ver Nate Díaz vs. Mike Perry EN VIVO en México y USA?
La esperada pelea entre Nate Díaz vs. Mike Perry no estará disponible de forma gratuita en Méxic ni Estados Unidos, requiriendo una suscripción a Netflix para su visualización mediante dicha plataforma que va a pasar este combate minuto a minuto.
Nate Díaz vs. Mike Perry: cartelera completa
Atentos a esta cartelera del sábado 16 de mayo entre Nate Díaz vs. Mike Perry.
Cartelera estelar
- Ronda Rousey vs. Gina Carano
- Nate Diaz vs. Mike Perry
- Francis Ngannou vs. Philipe Lins
- Salahdine Parnasse vs. Kenneth Cross
- Junior Dos Santos vs. Robelis Despaigne
- Muhammad Mokaev vs. Adriano Moraes
Cartelera preliminar
- Jefferson Creighton vs. Jason Jackson
- Namo Fazil vs. Jake Babian
- David Mgoyan vs. Albert Morales
- Aline Pereira vs. Jade Masson-Wong
- Chris Avila vs. Brandon Jenkins
Hora, TV y dónde ver Nate Díaz vs. Mike Perry EN VIVO
- Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026
- Lugar: Intuit Dome de Los Angeles, California, Estados Unidos.
- Hora: 6:00 p.m. PT / 9:00 p.m. ET
- Canal TV / Streaming: NETFLIX