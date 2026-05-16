Este sábado 16 de mayo, habrá un evento imperdible de MMA desde Inglewood en California. Mira la transmisión de la pelea coestelar de Nate Díaz vs. Mike Perry, a llevarse a cabo desde el Intuit Dome, en un combate que ha sido programado para el peso wélter, pero que no es válido por ningún título de alguna empresa importante de artes marciales mixtas. A continuación, te dejo con los horarios y canales para ver el minuto a minuto.

Revisa los horarios y canales para ver la pelea de Nate Díaz vs. Mike Perry, este sábado 16 de mayo de 2026, por evento de MMA desde Los Angeles. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora es Nate Díaz vs. Mike Perry por MMA?

La transmisión del esperado combate entre Nate Díaz y Mike Perry comenzará a las 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT, mientras que en el Centro de México podrá verse desde las 7:00 p.m. Será el inicio de la cartelera principal de esta gran noche de MMA en Los Ángeles.

¿Dónde ver Nate Díaz vs. Mike Perry EN VIVO en México y USA?

La esperada pelea entre Nate Díaz vs. Mike Perry no estará disponible de forma gratuita en Méxic ni Estados Unidos, requiriendo una suscripción a Netflix para su visualización mediante dicha plataforma que va a pasar este combate minuto a minuto.

Nate Díaz vs. Mike Perry: cartelera completa

Atentos a esta cartelera del sábado 16 de mayo entre Nate Díaz vs. Mike Perry.

Cartelera estelar

Ronda Rousey vs. Gina Carano

Nate Diaz vs. Mike Perry

Francis Ngannou vs. Philipe Lins

Salahdine Parnasse vs. Kenneth Cross

Junior Dos Santos vs. Robelis Despaigne

Muhammad Mokaev vs. Adriano Moraes

Cartelera preliminar

Jefferson Creighton vs. Jason Jackson

Namo Fazil vs. Jake Babian

David Mgoyan vs. Albert Morales

Aline Pereira vs. Jade Masson-Wong

Chris Avila vs. Brandon Jenkins

Hora, TV y dónde ver Nate Díaz vs. Mike Perry EN VIVO

Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026

Sábado 16 de mayo de 2026 Lugar: Intuit Dome de Los Angeles, California, Estados Unidos.

Intuit Dome de Los Angeles, California, Estados Unidos. Hora: 6:00 p.m. PT / 9:00 p.m. ET

6:00 p.m. PT / 9:00 p.m. ET Canal TV / Streaming: NETFLIX