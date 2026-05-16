Luchadores pioneros de las artes marciales mixtas ponen fin a largos retiros para un combate muy esperado, donde el protagonismo se lo llevará Ronda Rousey vs. Gina Carano este sábado 16 de mayo a partir de las 10:00 p.m. ET en el Intuit Dome de Los Ángeles, sede de Los Angeles Clippers . Peleas de alto impacto como la de Nate Diaz contra Mike Perry y Francis Ngannou contra Philipe Lins, se transmitirá vía Netflix EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE desde Estados Unidos, México y Latinoamérica.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite la pelea Ronda Rousey vs. Gina Carano. (Foto: @mostvaluablepromotions y @rondarousey / Instagram)

Cómo ver Netflix EN VIVO la pelea Rousey - Carano por TV y Streaming Online

La pelea Ronda Rousey vs. Gina Carano se ve en exclusiva por Netflix, accesible con cualquier plan activo y sin costo adicional por el evento.

País / región de referencia (ejemplo) Plataforma / dispositivo para ver Netflix Cómo acceder a la pelea Rousey vs. Carano en Netflix Horario aproximado del evento* Global (todos los países con Netflix) Cuenta Netflix activa (cualquier plan) Solo necesitas una suscripción vigente; el evento está incluido en todos los planes de Netflix, sin PPV extra. Sábado 16 de mayo, 6:00 p.m. PT / 9:00 p.m. ET (cartelera principal; la pelea estelar va más tarde). Web en PC o laptop Navegador (Chrome, Edge, Firefox, etc.) en netflix.com Entra a netflix.com, inicia sesión y busca “Ronda Rousey vs. Gina Carano” o entra desde la sección “En vivo”/destacados. Se ajusta automáticamente a la hora local según tu zona horaria (ej.: 7 p.m. CDMX, 10 p.m. Buenos Aires, 3 a.m. España peninsular). App móvil (Android / iOS) App oficial de Netflix en smartphone o tablet Descarga/abre la app, inicia sesión, busca el evento por título o desde la portada; puedes ver directo o castear a TV (Chromecast/AirPlay). Mismo horario que la versión web en tu país (ej.: 7 p.m. CDMX, 8 p.m. Lima/Bogotá, 10 p.m. Buenos Aires, 3 a.m. España). Smart TV App de Netflix en Smart TV (Samsung, LG, Sony, etc.) Abre la app de Netflix en tu tele, entra con tu cuenta y selecciona el evento desde “En vivo”/recomendados o buscándolo por nombre. Idéntico horario local que en otros dispositivos conectados a la misma cuenta. Dispositivos de streaming Netflix en Chromecast con Google TV, Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, consolas (PS, Xbox) Instala/abre la app de Netflix, inicia sesión y entra al evento igual que en Smart TV o móvil. Se rige por el horario local del país donde te encuentres (ej.: 6 p.m. PT, 9 p.m. ET; 7 p.m. CDMX; 10 p.m. Buenos Aires).

Los horarios exactos para Latinoamérica y España se detallan en medios como ESPN, DAZN y Netflix Tudum (ej.: 7 p.m. CDMX, 9 p.m. ET, 10 p.m. ARG, 3 a.m. España).

¿Puedo ver Rousey-Carano EN VIVO en mi plan de Netflix o tiene un coste adicional?

Todos los eventos en directo de Netflix están incluidos en todos los planes, incluida la programación de la pelea entre Ronda Rousey vs. Gina Carano, dependiendo de tu región. Para obtener más información sobre los planes y precios de Netflix en Latinoamérica, consulta el siguiente cuadro:

PAÍS PRECIO DEL PLAN BÁSICO PRECIO DEL PLAN ESTÁNDAR PRECIO DEL PLAN PREMIUM Argentina ARS 5999 al mes ARS 9999 al mes ARS 13 499 al mes Bolivia USD3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Chile CLP 6540 al mes CLP 9190 al mes CLP 11 790 al mes Colombia COP 18.900 al mes COP 29.900 al mes COP 44.900 al mes Costa Rica USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes USD 15,99 al me Cuba USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Ecuador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes El Salvador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Guatemala USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Honduras USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes México -- MXN 119 al mes (con anuncios) / MXN 249 al mes MXN 329 al mes Nicaragua USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Panamá USD 4,99 al mes USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes Paraguay USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Perú PEN 28.90 al mes PEN 40.90 al mes PEN 52.90 al mes República Dominicana USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Uruguay USD 9,99 al mes USD 13,99 al mes USD 17,99 al mes Venezuela USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes

Según el lugar en el que vivas, es posible que se te cobren impuestos, además del precio de la suscripción.