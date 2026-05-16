Netflix transmite la pelea entre Ronda Rousey vs. Gina Carano este sábado 16 de mayo desde el Intuit Dome de Los Angeles. (Foto: Composición Gestión Mix)
Netflix transmite la pelea entre Ronda Rousey vs. Gina Carano este sábado 16 de mayo desde el Intuit Dome de Los Angeles. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Luchadores pioneros de las artes marciales mixtas ponen fin a largos retiros para un combate muy esperado, donde el protagonismo se lo llevará Ronda Rousey vs. Gina Carano este sábado 16 de mayo a partir de las 10:00 p.m. ET en el Intuit Dome de Los Ángeles, sede de Los Angeles Clippers. Peleas de alto impacto como la de Nate Diaz contra Mike Perry y Francis Ngannou contra Philipe Lins, se transmitirá vía Netflix EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE desde Estados Unidos, México y Latinoamérica.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite la pelea Ronda Rousey vs. Gina Carano. (Foto: @mostvaluablepromotions y @rondarousey / Instagram)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite la pelea Ronda Rousey vs. Gina Carano. (Foto: @mostvaluablepromotions y @rondarousey / Instagram)

Cómo ver Netflix EN VIVO la pelea Rousey - Carano por TV y Streaming Online

La pelea Ronda Rousey vs. Gina Carano se ve en exclusiva por Netflix, accesible con cualquier plan activo y sin costo adicional por el evento.

País / región de referencia (ejemplo)Plataforma / dispositivo para ver NetflixCómo acceder a la pelea Rousey vs. Carano en NetflixHorario aproximado del evento*
Global (todos los países con Netflix)Cuenta Netflix activa (cualquier plan) Solo necesitas una suscripción vigente; el evento está incluido en todos los planes de Netflix, sin PPV extra. Sábado 16 de mayo, 6:00 p.m. PT / 9:00 p.m. ET (cartelera principal; la pelea estelar va más tarde).
Web en PC o laptopNavegador (Chrome, Edge, Firefox, etc.) en netflix.com Entra a netflix.com, inicia sesión y busca “Ronda Rousey vs. Gina Carano” o entra desde la sección “En vivo”/destacados. Se ajusta automáticamente a la hora local según tu zona horaria (ej.: 7 p.m. CDMX, 10 p.m. Buenos Aires, 3 a.m. España peninsular).
App móvil (Android / iOS)App oficial de Netflix en smartphone o tablet Descarga/abre la app, inicia sesión, busca el evento por título o desde la portada; puedes ver directo o castear a TV (Chromecast/AirPlay). Mismo horario que la versión web en tu país (ej.: 7 p.m. CDMX, 8 p.m. Lima/Bogotá, 10 p.m. Buenos Aires, 3 a.m. España).
Smart TVApp de Netflix en Smart TV (Samsung, LG, Sony, etc.) Abre la app de Netflix en tu tele, entra con tu cuenta y selecciona el evento desde “En vivo”/recomendados o buscándolo por nombre. Idéntico horario local que en otros dispositivos conectados a la misma cuenta.
Dispositivos de streamingNetflix en Chromecast con Google TV, Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, consolas (PS, Xbox) Instala/abre la app de Netflix, inicia sesión y entra al evento igual que en Smart TV o móvil. Se rige por el horario local del país donde te encuentres (ej.: 6 p.m. PT, 9 p.m. ET; 7 p.m. CDMX; 10 p.m. Buenos Aires).

Los horarios exactos para Latinoamérica y España se detallan en medios como ESPN, DAZN y Netflix Tudum (ej.: 7 p.m. CDMX, 9 p.m. ET, 10 p.m. ARG, 3 a.m. España).

¿Puedo ver Rousey-Carano EN VIVO en mi plan de Netflix o tiene un coste adicional?

Todos los eventos en directo de Netflix están incluidos en todos los planes, incluida la programación de la pelea entre Ronda Rousey vs. Gina Carano, dependiendo de tu región. Para obtener más información sobre los planes y precios de Netflix en Latinoamérica, consulta el siguiente cuadro:

PAÍSPRECIO DEL PLAN BÁSICOPRECIO DEL PLAN ESTÁNDARPRECIO DEL PLAN PREMIUM
ArgentinaARS 5999 al mesARS 9999 al mesARS 13 499 al mes
BoliviaUSD3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
ChileCLP 6540 al mesCLP 9190 al mesCLP 11 790 al mes
ColombiaCOP 18.900 al mesCOP 29.900 al mesCOP 44.900 al mes
Costa RicaUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mesUSD 15,99 al me
CubaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EcuadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
El SalvadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
GuatemalaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
HondurasUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
México--MXN 119 al mes (con anuncios) / MXN 249 al mesMXN 329 al mes
NicaraguaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PanamáUSD 4,99 al mesUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mes
ParaguayUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PerúPEN 28.90 al mesPEN 40.90 al mesPEN 52.90 al mes
República DominicanaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
UruguayUSD 9,99 al mesUSD 13,99 al mesUSD 17,99 al mes
VenezuelaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes

Según el lugar en el que vivas, , además del precio de la suscripción.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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