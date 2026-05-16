El camerunés Francis Ngannou está de vuelta. Tras un largo periodo de inactividad, el ex campeón de peso pesado regresa al octágono este sábado 16 de mayo (19:00 horas del Tiempo de Centro 9 p.m. ET / 6 p.m. PT) en el Intuit Dome de Inglewood, Los Ángeles, donde se medirá al brasileño Philipe Lins en una cartelera que será transmitida a nivel global por Netflix y que apunta a captar la atención mundial.

Será la primera aparición de “The Predator” desde su incursión en el boxeo profesional, donde compartió escenario con figuras como Tyson Fury y Anthony Joshua. Antes de eso, Ngannou había dejado vacante el cinturón de la Ultimate Fighting Championship tras un mediático desacuerdo contractual con Dana White, abriendo una nueva etapa en su carrera lejos del mayor circuito del MMA.

Ahora, con 39 años y sin la presión de perseguir un título, Ngannou busca reafirmar su vigencia como uno de los pesos pesados más temidos del deporte. Su poder de nocaut sigue siendo su principal carta de presentación, pero también hay interrogantes: el ritmo de competencia y el desgaste acumulado tras su paso por el boxeo.

En la esquina opuesta estará Philipe Lins, un veterano con recorrido en múltiples promociones y ex campeón en la Professional Fighters League. Con un récord sólido y experiencia frente a rivales de alto nivel, el brasileño representa una prueba incómoda: tiene la disciplina táctica para resistir la presión inicial y la capacidad de capitalizar cualquier error del camerunés.

Más allá del combate estelar, la cartelera suma nombres interesantes. El francés Salahdine Parnasse, uno de los talentos europeos más destacados de los últimos años, buscará consolidar su proyección internacional cuando enfrente al estadounidense Kenneth Cross. Parnasse llega tras dar el salto desde KSW y explorar incluso el boxeo profesional, mostrando versatilidad en su evolución como peleador.

El evento, además, contará con una fuerte exposición mediática gracias a su distribución en Netflix, en una apuesta que refleja cómo las plataformas digitales siguen ganando terreno en la transmisión de deportes de combate.

¿A qué hora inicia y en qué canal transmite pelea de Francis Ngannou vs. Philipe Lins en Los Ángeles?

PAÍSES HORARIO DE PRELIMINARES HORARIO DE ESTELARES CANAL DE TV / STREAMING Estados Unidos 6 p.m. ET / 3 p.m. PT) 9 p.m. ET / 6 p.m. PT Netflix México 16:00 19:00 Netflix; preliminares también en YouTube (TUDUM & MVP) Canadá 18:00 21:00 Netflix Cuba 18:00 21:00 Netflix Argentina 19:00 22:00 Netflix Chile 18:00 21:00 Netflix Perú 17:00 20:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Colombia 17:00 20:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Panamá 17:00 20:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Puerto Rico 18:00 21:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Rep. Dominicana 18:00 21:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) España 00:00 (17/05) 03:00 (17/05) Netflix Reino Unido 23:00 02:00 (17/05) Netflix Irlanda 23:00 02:00 (17/05) Netflix Brasil 19:00 22:00 Netflix Uruguay 19:00 22:00 Netflix Paraguay 18:00 21:00 Netflix Bolivia 18:00 21:00 Netflix Ecuador 17:00 20:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Venezuela 18:00 21:00 Netflix Guatemala 16:00 19:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) El Salvador 16:00 19:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Honduras 16:00 19:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Nicaragua 16:00 19:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Costa Rica 16:00 19:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)