LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 16/08/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver la pelea entre Ngannou Y Philipe Lins este sábado 16 de mayo por la cartelera estelar del evento MMA en el Intuit Dome de Los Ángeles, California. FOTO DE SARAH STIER DE AFP
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 16/08/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver la pelea entre Ngannou Y Philipe Lins este sábado 16 de mayo por la cartelera estelar del evento MMA en el Intuit Dome de Los Ángeles, California. FOTO DE SARAH STIER DE AFP
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

El camerunés Francis Ngannou está de vuelta. Tras un largo periodo de inactividad, el ex campeón de peso pesado regresa al octágono este sábado 16 de mayo (19:00 horas del Tiempo de Centro 9 p.m. ET / 6 p.m. PT) en el Intuit Dome de Inglewood, Los Ángeles, donde se medirá al brasileño Philipe Lins en una cartelera que será transmitida a nivel global por Netflix y que apunta a captar la atención mundial.

Será la primera aparición de “The Predator” desde su incursión en el boxeo profesional, donde compartió escenario con figuras como Tyson Fury y Anthony Joshua. Antes de eso, Ngannou había dejado vacante el cinturón de la Ultimate Fighting Championship tras un mediático desacuerdo contractual con Dana White, abriendo una nueva etapa en su carrera lejos del mayor circuito del MMA.

Ahora, con 39 años y sin la presión de perseguir un título, Ngannou busca reafirmar su vigencia como uno de los pesos pesados más temidos del deporte. Su poder de nocaut sigue siendo su principal carta de presentación, pero también hay interrogantes: el ritmo de competencia y el desgaste acumulado tras su paso por el boxeo.

En la esquina opuesta estará Philipe Lins, un veterano con recorrido en múltiples promociones y ex campeón en la Professional Fighters League. Con un récord sólido y experiencia frente a rivales de alto nivel, el brasileño representa una prueba incómoda: tiene la disciplina táctica para resistir la presión inicial y la capacidad de capitalizar cualquier error del camerunés.

Más allá del combate estelar, la cartelera suma nombres interesantes. El francés Salahdine Parnasse, uno de los talentos europeos más destacados de los últimos años, buscará consolidar su proyección internacional cuando enfrente al estadounidense Kenneth Cross. Parnasse llega tras dar el salto desde KSW y explorar incluso el boxeo profesional, mostrando versatilidad en su evolución como peleador.

El evento, además, contará con una fuerte exposición mediática gracias a su distribución en Netflix, en una apuesta que refleja cómo las plataformas digitales siguen ganando terreno en la transmisión de deportes de combate.

¿A qué hora inicia y en qué canal transmite pelea de Francis Ngannou vs. Philipe Lins en Los Ángeles?

PAÍSESHORARIO DE PRELIMINARESHORARIO DE ESTELARESCANAL DE TV / STREAMING
Estados Unidos6 p.m. ET / 3 p.m. PT)9 p.m. ET / 6 p.m. PTNetflix
México16:0019:00Netflix; preliminares también en YouTube (TUDUM & MVP)
Canadá18:0021:00Netflix
Cuba18:0021:00Netflix
Argentina19:0022:00Netflix
Chile18:0021:00Netflix
Perú17:0020:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
Colombia17:0020:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
Panamá17:0020:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
Puerto Rico18:0021:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
Rep. Dominicana18:0021:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
España00:00 (17/05)03:00 (17/05)Netflix
Reino Unido23:0002:00 (17/05)Netflix
Irlanda23:0002:00 (17/05)Netflix
Brasil19:0022:00Netflix
Uruguay19:0022:00Netflix
Paraguay18:0021:00Netflix
Bolivia18:0021:00Netflix
Ecuador17:0020:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
Venezuela18:0021:00Netflix
Guatemala16:0019:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
El Salvador16:0019:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
Honduras16:0019:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
Nicaragua16:0019:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
Costa Rica16:0019:00Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 13 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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