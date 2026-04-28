El conflicto nace con una solicitud de registro en noviembre de 2022. (Foto: AFP)
El conflicto nace con una solicitud de registro en noviembre de 2022. (Foto: AFP)
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Sandra Reyes
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En el mundo de las marcas, el conflicto no siempre se da entre productos similares, sino por el valor del nombre en sí. Ese fue el caso que enfrentó a la joyería estadounidense Tiffany & Co. con la empresa International Foodstuffs Co. LLC, de Emiratos Árabes Unidos, ante el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). La disputa surgió cuando esta última buscó registrar “TIFFANY” para alimentos, lo que motivó la oposición de la firma de lujo por el riesgo de dilución de su marca. Conoce los detalles del caso y el desenlace del proceso.

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