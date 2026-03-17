Indecopi. (Foto: GEC)
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En segunda y última instancia administrativa, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi sancionó a Scotiabank Perú con una multa de 10 UIT, equivalente a S/ 55,000, por vulnerar el deber de idoneidad al vender el vehículo de una consumidora mientras se encontraba en proceso de negociación para refinanciar su crédito vehicular.

Según determinó la Sala, la entidad financiera mantuvo comunicaciones y gestiones orientadas al refinanciamiento del crédito con la usuaria,

Sin embargo, el banco procedió a vender el vehículo sin informarle de manera clara y oportuna sobre dicha decisión.

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El caso se originó tras la denuncia presentada por la consumidora afectada, quien había adquirido el vehículo mediante un crédito con garantía mobiliaria.

Durante el procedimiento, se comprobó que, aunque la usuaria había dejado de pagar algunas cuotas, el banco continuó negociando un refinanciamiento e incluso le solicitó firmar documentos para modificar la garantía, lo que reforzó la expectativa de que el proceso seguiría adelante.

El Indecopi concluyó que, si bien las entidades financieras tienen derecho a ejecutar las garantías ante incumplimientos de pago, no pueden generar expectativas de refinanciamiento y luego adoptar decisiones contradictorias, como vender el bien, sin advertir previamente al consumidor sobre la posibilidad de que dichas negociaciones queden sin efecto.

Asimismo, la resolución ordena que el banco pague las costas del procedimiento a favor de la denunciante y dispone su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, además de remitir copia de la resolución a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia.

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