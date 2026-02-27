En ese escenario, algunas personas se verán en la necesidad de solicitar un crédito para afrontar los gastos escolares, ¿qué entidad financiera cobra menos intereses?

Para responder esta pregunta revisamos la data registrada en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Para un préstamo personal de S/ 5,000 a pagar en 12 cuotas, la SBS presenta un ranking según el nivel de la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) cobrada por cada entidad financiera.

Así tenemos que Interbank es la entidad financiera que cobra una menor TCEA (10.1%), lo cual genera una cuota de pago mensual de S/ 438. En contraste, Financiera Qapaq es la que cobra una mayor TCEA (102.2%), con una cuota de pago de S/ 601 (ver cuadro).

¿Qué es la TCEA en un crédito?

El indicador de comparación que presenta la SBS es la TCEA, pues muestra el costo total a pagar por el usuario, indicó Julio Cabrera, docente de finanzas en la ISIL.

“La TCEA, además del capital y los intereses, también incluye si hay pagos de seguros, comisión o algún mantenimiento. La TCEA involucra a todos los costos dentro de la cuota, por eso mide cuánto pagarás”, subrayó.

El reporte de la SBS muestra también un rango de TCEA mínimo y TCEA máximo por cada entidad financiera. Ello pues la TCEA no será la misma para todos los clientes, sino que esta variará según el perfil crediticio del solicitante, el cual se determina según variables como su nivel de ingresos e historial crediticio.

Consejos para ahorrar en los gastos escolares

La variedad de tasas de interés entre las entidades financieras implica que el usuario debe hacer una revisión minuciosa para escoger entre las menos caras, indicó Isabel Sánchez Jugo, profesora de administración de la Universidad del Pacífico.

“Es importante comparar las tasas de interés entre las entidades financieras y también ver la letra chiquita del contrato. Y no sacar dinero de la tarjeta de crédito, sería la última opción, pues cobran más intereses”, subrayó.

Una vez obtenido el préstamo, también recomienda tratar de pagarlo incluso en un plazo menor al pactado, para así reducir el costo de los intereses. “Si en determinado momento recibes un bono o gratificación, puedes avanzar en el pago del préstamo, mientras más rápido pagas, mejor”, apuntó Isabel Sánchez Jugo.

Asimismo, recomendó iniciar una cultura de ahorro mensual, para tener fondos al inicio de cada año para afrontar los gastos escolares sin la necesidad de recurrir a un préstamo. “Se sugiere realizar un ahorro programado, cada mes. La mejor alternativa es no esperar la emergencia, sino tener un fondo preparado para esto”, remarcó.