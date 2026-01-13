El directivo hizo estas declaraciones después de que trascendiera que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió una citación al banco central subrayando que “cualquier cosa que socave” la independencia de la Fed “no es una buena idea”.

Dimon, en declaraciones a los periodistas tras la publicación de los resultados del cuarto trimestre de JPMorgan Chase, dijo que la interferencia política en la Fed provocaría un aumento de la inflación y de las tasas de interés, en contra del objetivo declarado de reducirlas del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Las declaraciones llegan después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, revelara el pasado fin de semana que estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia.

“Quiero decir que no estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho la Fed”, dijo Dimon, citado por EFE.

No obstante, el presidente de JPMorgan dijo que le siente un “enorme respeto por Jay Powell como persona”.

JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, obtuvo un beneficio neto de US$ 57,048 millones en 2025, un 2% menos que un año antes, cuando marcó récord. Sin embargo, los ingresos crecieron un 3%, hasta US$ 185,581 millones.

Según anunció este martes el grupo bancario, en el cuarto trimestre estanco, los datos en los que más se fijan los inversores, JPMorgan Chase ganó US$ 13,025 millones, un 7% menos que un año antes, aunque los ingresos subieron un 7%, hasta 46,767 millones.

Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, interviene en el Foro Empresarial Estadounidense en el Centro Kaseya de Miami el 6 de noviembre de 2025. (Foto de Chandan Khanna / AFP)

Optimista ante la perspectiva macroeconómica de 2026

En la llamada de resultados del cuarto trimestre de 2025, el banco se mostró optimista sobre la perspectiva macroeconómica a corto plazo.

“La situación macroeconómica a corto plazo, digamos seis, nueve meses o incluso un año, es bastante positiva. Los consumidores tienen dinero. Todavía hay empleo, a pesar de la gran cantidad de estímulos provenientes de ese gran y magnífico proyecto de ley. La desregulación es una ventaja en general, no solo para los bancos, sino que les permitirá redistribuir capital”, anotó Jeremy Barnum, director financiero de JPMorgan.

A largo plazo, Barnum señaló preocupación por los riesgos geopolíticos y los grandes déficits fiscales en Estados Unidos.

“Los déficits en Estados Unidos y en el resto del mundo son bastante grandes. No sabemos cuándo nos afectarán. Nos afectarán tarde o temprano, porque no se puede seguir pidiendo dinero prestado indefinidamente”, anotó el director financiero.

Mientras, Dimon dijo también que la economía estadounidense se ha mantenido resiliente y las condiciones del mercado laboral no parecen estar empeorando. Mientras tanto, los consumidores siguen gastando y las empresas, en general, se mantienen sólidas.

Estas condiciones podrían persistir durante algún tiempo, especialmente con el estímulo fiscal en curso, los beneficios de la desregulación y la reciente política monetaria de la Fed, agregó.

Con respecto a la inversión en tecnología e inteligencia artificial (IA), el banco dijo hoy que proyecta gastos de US$ 105,000 millones para 2026.

Tanto Barnum como Dimon defendieron este nivel de gasto como una inversión necesaria para mantener el liderazgo frente a competidores ‘fintech’ y tradicionales.

Apoyo de banqueros

Los responsables de la política monetaria a nivel global cerraron filas en apoyo al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, después de que el gobierno de Donald Trump intensificara su ya inédita campaña de presión contra el banco central de Estados Unidos.

Al reaccionar a la amenaza de cargos penales contra la autoridad monetaria de Estados Unidos, jefes de bancos centrales —incluidos los del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Canadá— dijeron que “solidarizan plenamente” con la Fed y con Powell, informó Bloomberg.

Powell también ha adoptado un tono combativo en los últimos días, al acusar a Donald Trump de intentar arrebatar el control de la política monetaria, luego de que el presidente pasara meses quejándose de que la tasa de interés es demasiado alta.

“La independencia de los bancos centrales es una piedra angular de la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a los que servimos”, señalaron los banqueros centrales el martes en un comunicado. “Por lo tanto, es fundamental preservar esa independencia, con pleno respeto al Estado de derecho y a la rendición de cuentas democrática”.

La respuesta coordinada subraya la creciente alarma ante el riesgo de que la autonomía monetaria del banco central más importante del mundo esté siendo activamente desmantelada. Este tipo de acción colectiva suele reservarse para emergencias globales como la crisis de 2008 o la pandemia, y no para la defensa de un banquero central individual.

Lo que dice Bloomberg Economics…

“Es extremadamente raro que los bancos centrales hablen con una sola voz. El mensaje es fuerte y claro: no se trata solo de una persona, sino de proteger la independencia de la Fed, el fundamento de una política monetaria creíble y eficaz”. —Simona Delle Chiaie, economista jefe para la zona del euro.

La Fed recibió citatorios de un gran jurado del Departamento de Justicia que amenazan con una acusación penal, una acción que Powell dijo está relacionada con su testimonio ante el Congreso en junio sobre las remodelaciones de la sede del banco central. La medida “debe verse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión continua del gobierno”, afirmó.

“La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fija la tasa de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que sirve al interés público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, dijo Powell el domingo en una declaración escrita y en video.

Algunos banqueros centrales destacaron por su ausencia en el comunicado. Dentro del Grupo de los Siete, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, no lo firmó.

El BOJ se abstiene “de comentar sobre las respuestas de otros bancos centrales”, dijo a Bloomberg la división de relaciones con medios en un comunicado.

Si bien la mayoría de los demás jefes de bancos centrales del Grupo de las 10 monedas más negociadas figuraban en la lista, también faltó la presidenta del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, Anna Breman. Un correo electrónico solicitando comentarios fuera del horario laboral no fue respondido de inmediato.

Incluso antes del comunicado del martes, el papel de la Fed y del dólar de Estados Unidos como anclas del sistema financiero global ya había llevado a algunos a pronunciarse.

El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, expresó el lunes su “pleno apoyo” a Powell, al decir que “representa lo mejor del servicio público”.

“El presidente Powell está haciendo un muy buen trabajo en circunstancias difíciles, guiando a la Fed para tomar decisiones de política monetaria basadas en evidencia, no en política”, señaló Macklem en un correo electrónico.

Otros jefes de bancos centrales —incluida Lagarde— han destacado reiteradamente la importancia de la independencia de la política monetaria y han defendido y elogiado a Powell.

El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, calificó esta semana la independencia de los bancos centrales como “un requisito previo para la estabilidad de precios y un activo valioso”.

“En este contexto, los últimos acontecimientos en Estados Unidos en torno al presidente de la Fed son motivo de preocupación”, afirmó.

Trump ha pedido de manera reiterada recortes agresivos de la tasa de interés, al argumentar que la Fed debería actuar para mejorar la asequibilidad de la vivienda y aliviar los costos de endeudamiento del gobierno. En una entrevista el domingo con NBC News, el presidente de Estados Unidos negó tener conocimiento alguno de la investigación del Departamento de Justicia sobre el banco central.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el lunes a los periodistas que el presidente no ordenó la investigación y defendió su derecho a criticar al banco central.

Elaborado con información de EFE y Bloomberg