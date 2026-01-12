El Nasdaq MarketSite en Nueva York. Fotógrafo: Michael Nagle/Bloomberg
El Nasdaq MarketSite en Nueva York. Fotógrafo: Michael Nagle/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El sentimiento de “Sell America” se extendió por los mercados el lunes después de que la administración del presidente Donald Trump intensificara sus ataques contra la Reserva Federal, lo que avivó las preocupaciones sobre la autonomía del banco central para fijar la tasa de interés.

TE PUEDE INTERESAR

Tipo de cambio: ¿Podrá el ruido electoral poner a prueba los fundamentos del sol este 2026?
¿Cuánto debería recortar la Fed sus tasas en 2026? Las primeras perspectivas del año
Ocho gurús predicen las inversiones más rentables en 2026, ¿mejor en Perú o afuera?
Dólar: ¿Qué pasaría si BCRP no interviene como ahora? Esto dice BCP

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.