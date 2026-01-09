La venta resultante de los bonos del Tesoro de corto plazo —más sensibles que los de mayor vencimiento a los cambios de tasas de la Fed— llevó el rendimiento de la nota a dos años a subir casi cinco puntos básicos, hasta el nivel más alto del año. Los operadores mantuvieron la expectativa de dos recortes de tasas en total en 2026, el primero previsto hacia mediados de año.

“No pensé que enero estuviera sobre la mesa; ahora definitivamente no lo está”, dijo Tim Musial , director de renta fija de CIBC Private Wealth. “Esperaría que la Fed aún recorte las tasas, pero es algo que ocurrirá después del primer trimestre”.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de mayor plazo bajaron tras retroceder desde los máximos de la sesión alcanzados poco después de la publicación de los datos de empleo, ya que la perspectiva de un aplazamiento de los recortes de la Fed atenuó el temor a que reaviven la inflación. El rendimiento del bono a 30 años cayó alrededor de dos puntos básicos luego de borrar un alza cercana a seis puntos básicos.

Entre las señales de optimismo figuró una operación en opciones sobre bonos del Tesoro que anticipa que el rendimiento del bono a 10 años, prácticamente sin cambios en 4.17% tras borrar un alza hasta 4.20%, caerá un punto porcentual completo hacia fines de febrero.

Los datos de empleo ofrecieron la primera lectura clara sobre la tendencia general del empleo en la economía tras el cierre del gobierno de Estados Unidos de seis semanas, del 1 de octubre al 12 de noviembre, que retrasó la elaboración de los informes laborales de septiembre, octubre y noviembre.

Dos recortes de tasas de la Fed en 2026 | Los operadores aún prevén recortes de 50 puntos básicos a pesar de un crecimiento del empleo menor al previsto.

No quedó claro en qué medida algunos participantes del mercado conocían los datos de empleo antes de su publicación. En una publicación en redes sociales a última hora del jueves en Washington, el presidente Donald Trump difundió una imagen que mostraba los cambios en el empleo estadounidense durante los 12 meses hasta diciembre, que fueron difundidos el viernes por la mañana.

Se considera que la justificación de nuevos recortes de las tasas de interés por parte de la Fed depende del desempeño del mercado laboral en los próximos meses. Si bien el banco central redujo su banda objetivo para las tasas de los préstamos a corto plazo en sus últimas tres reuniones en respuesta al debilitamiento del mercado laboral, algunos funcionarios siguen preocupados por la posibilidad de que la inflación se mantenga por encima de su objetivo, lo que se percibe como un freno al ritmo de una mayor flexibilización.

“Para nosotros, la Fed se guiará más por la tasa de desempleo que por el ruido de los titulares”, dijo John Briggs , jefe de estrategia de tasas de EE.UU. en Natixis North America. “Así que, a mi juicio, esto es levemente bajista para las tasas estadounidenses”.

Los bonos del Tesoro vienen de registrar una ganancia de más del 6% el año pasado, su mejor desempeño desde 2020, a medida que los inversionistas observaban señales de enfriamiento del mercado laboral. El viernes, el rendimiento a dos años subía tres puntos básicos a 3.52%, mientras que el del bono a 10 años se mantenía estable en torno a 4.17%.

Tras el informe del viernes, los operadores anticipan que el próximo recorte se producirá en junio, el mes posterior al final del mandato del presidente de la Fed, Jerome Powell, seguido de otra flexibilización en el cuarto trimestre.

El presidente Donald Trump dijo que sabe a quién quiere para liderar la Fed, pero aún no lo ha anunciado. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que quedan cuatro candidatos en carrera y que espera que Trump decida sobre el sucesor este mes.

En base a sus expectativas previas sobre los datos de empleo de diciembre, grandes bancos de Wall Street como Citigroup, JPMorgan y Morgan Stanley mantuvieron durante la última semana pronósticos de un recorte de tasas de la Fed en enero. Tras los datos, Morgan Stanley revisó su previsión y pasó a anticipar recortes en junio y septiembre, frente a enero y abril anteriormente.

“La caída de la tasa de desempleo y el aumento de los salarios refuerzan el argumento para que la Fed se mantenga sin cambios en enero”, dijo Subadra Rajappa , jefa de estrategia de tasas de EE.UU. en Société Générale.

Persisten las dudas sobre los aranceles

Los operadores, en tanto, se quedaron sin claridad sobre la legalidad de los aranceles del presidente Donald Trump, ya que la Corte Suprema postergó el viernes la emisión de un fallo. Una opinión contraria a los aranceles —que han generado cientos de miles de millones de dólares en ingresos y aliviado la presión sobre el déficit presupuestario de EE.UU.— podría pesar sobre los bonos del Tesoro.

Los operadores recuerdan la caída del 5 de noviembre, cuando los argumentos sugirieron que el tribunal se mostró escéptico respecto de que Trump tuviera autoridad para imponer los gravámenes bajo una ley de 1977 que otorga al presidente poderes especiales en situaciones de emergencia.