A television station broadcasts Jerome Powell speaking on the floor of the New York Stock Exchange on Dec. 10.
A television station broadcasts Jerome Powell speaking on the floor of the New York Stock Exchange on Dec. 10.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Los operadores de bonos prácticamente eliminaron sus apuestas a que la Reserva Federal recorte las tasas de interés a finales de este mes, luego de que la tasa de desempleo de diciembre cayera más de lo esperado.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.