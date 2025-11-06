Jamie Dimon, el director general de JPMorgan, el mayor banco del mundo, pidió este jueves a las empresas “abrazar” la inteligencia artificial (IA) pese a las “partes peligrosas” que representa, por lo que sugirió no “aplicarla tan rápido”, si elimina empleos.

“Va a ser increíble. Va a curar a un montón de enfermedades que nos han afligido. Mi suposición es que el mundo desarrollado trabajará tres días y medio a la semana en 20, 30 ó 40 años, y tendrá vidas maravillosas, (aunque) hay partes peligrosas”, expresó Dimon en el America Business Forum (ABF) de Miami.

El empresario reconoció que “la tecnología tiene sus desventajas, si la usa gente mala” y la transición a la IA “puede pasar demasiado rápido para que la sociedad se adapte”, pero las empresas “deben abrazarla”.

“Creo que hay 2 millones de conductores comerciales de camiones en Estados Unidos y, si de alguna forma, puedes presionar un botón, convertirlos a IA, es más barato, más rápido, más seguro y con menor CO2 (dióxido de carbono), de algún modo quieres hacerlo, pero no deberías hacerlo”, opinó.

Para adaptar la fuerza laboral a la IA, Dimon recomendó reentrenar a los trabajadores, programas de asistencia para sus ingresos, ralentizar la implementación de la nueva tecnología, jubilaciones tempranas y relocalización de empleados.

Sus declaraciones ocurren mientras crece la preocupación entre trabajadores estadounidenses por la IA, pues dos de cada tres, el 67%, piensa que la inteligencia artificial eliminará más trabajos de los que creará, incluyendo 70% de la Generación Z y 74% de los Baby Boomers, según una encuesta de Marist Poll en septiembre.

El banquero recordó que JPMorgan Chase anunció en octubre que invertirá de forma directa hasta US$ 10,000 millones como parte de un plan destinado a movilizar 1.5 billones para “financiar e invertir en industrias cruciales para el crecimiento de la economía estadounidense, como defensa, energía y manufactura”.

Por otro lado, desestimó la polarización política en Estados Unidos, al señalar que el país ha estado “dividido antes”.

“Estoy preocupado fuera de Estados Unidos sobre el mundo libre y democrático. Pienso en las guerras en Ucrania, los terrores en el Medio Oriente. Esas cosas son desafiantes. Pienso que estaremos bien. No creo en el derecho divino al éxito, así que pienso que tenemos que trabajar”, expuso.

Dimon fue uno de los oradores destacados del segundo y último día del ABF, que este jueves reúne en Miami también al presidente de Argentina, Javier Milei; el director de Amazon, Jeff Bezos, y los tenistas Serena Williams y Rafael Nadal, tras tener el miércoles al mandatario estadounidense, Donald Trump.