Estados Unidos se enfrenta a una elección entre “comunismo y sentido común”, declaró este miércoles el presidente Donald Trump en una convención empresarial, al día siguiente de una amplia victoria de los demócratas en varios estados.

“Nuestros oponentes proponen una pesadilla económica. Nosotros estamos logrando un milagro económico”, dijo Trump en el America Business Forum (ABF), tras criticar de nuevo la elección del alcalde de izquierda en Nueva York, Zohran Mamdani.

“Nos ocuparemos de ello”, lanzó Trump ante los empresarios, en alusión a Mamdani, un político que se presenta como “demócrata y socialista” y que hizo campaña con promesas como el transporte público gratuito.

El mandatario también aseguró que Miami “será un refugio” para quienes “escapen del régimen comunista” en Nueva York tras la elección de Zohran Mamdani como alcalde, además de acusar a los demócratas de querer convertir al país en Cuba o Venezuela.

“Ahora los demócratas son tan extremos, que Miami pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista”, declaró.

Trump sostuvo que “Estados Unidos perdió un poco de soberanía anoche en Nueva York” con la elección de Mamdani, quien se identifica como demócrata socialista e hizo historia al ser el primer musulmán y el más joven en ser elegido alcalde de la mayor ciudad del país.

Elaborado con información de EFE y AFP