US President Donald Trump arrives to speak at the American Business Forum at the Kaseya Center in Miami on November 5, 2025. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
US President Donald Trump arrives to speak at the American Business Forum at the Kaseya Center in Miami on November 5, 2025. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Estados Unidos se enfrenta a una elección entre “comunismo y sentido común”, declaró este miércoles el presidente Donald Trump en una convención empresarial, al día siguiente de una amplia victoria de los demócratas en varios estados.

Nuestros oponentes proponen una pesadilla económica. Nosotros estamos logrando un milagro económico”, dijo Trump en el America Business Forum (ABF), tras criticar de nuevo la elección del alcalde de izquierda en Nueva York, Zohran Mamdani.

Nos ocuparemos de ello”, lanzó Trump ante los empresarios, en alusión a Mamdani, un político que se presenta como “demócrata y socialista” y que hizo campaña con promesas como el transporte público gratuito.

El mandatario también aseguró que Miami “será un refugio para quienesescapen del régimen comunista” en Nueva York tras la elección de Zohran Mamdani como alcalde, además de acusar a los demócratas de querer convertir al país en Cuba o Venezuela.

Ahora los demócratas son tan extremos, que Miami pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista”, declaró.

Trump sostuvo que “Estados Unidos perdió un poco de soberanía anoche en Nueva York” con la elección de Mamdani, quien se identifica como demócrata socialista e hizo historia al ser el primer musulmán y el más joven en ser elegido alcalde de la mayor ciudad del país.

Elaborado con información de EFE y AFP

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.