Los demócratas consolidaron su posición en las elecciones locales de Estados Unidos, al ganar las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia, y lograr la histórica elección del musulmán de izquierda Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York.

Mamdani , de 34 años, nacido en Uganda en una familia de origen indio, se impuso este martes al exgobernador Andrew Cuomo en unos comicios seguidos de cerca a nivel nacional. El político, que se autodefine como socialista, prometió durante su campaña reducir el costo de vida para los neoyorquinos de a pie.

Su victoria llega en medio de duras críticas por parte del presidente Donald Trump, figuras empresariales y medios conservadores. Trump, quien intervino en la recta final de la campaña, calificó a Mamdani como “enemigo de los judíos” y lo atacó duramente en su red social Truth Social, provocando fuertes reacciones en el país.

“¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani (...) es un estúpido!”, escribió Trump el martes, tras afirmar que Mamdani “odia a los judíos”.

Figuras del mundo empresarial, incluyendo a Bill Ackman, atacaron ruidosamente a Mamdani y canalizaron dinero hacia sus rivales, mientras que medios conservadores, incluyendo The New York Post, publicaron una cobertura negativa generalizada.

Pese a los cuestionamientos, la participación electoral fue alta, con más de 1,45 millones de votos emitidos hasta media tarde, cifra superior a la registrada en los comicios municipales de 2021.

El republicano Curtis Sliwa, fundador del grupo de vigilantes Guardian Angels, quedó en tercer lugar, mientras que Cuomo atribuyó su derrota a la fragmentación del voto. “Hay una guerra civil en el Partido Demócrata”, declaró tras votar.

Las elecciones locales en EE.UU. registraron una alta participación y marcaron un impulso para el Partido Demócrata de cara a los comicios legislativos del próximo año. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW.

Victorias en Nueva Jersey y Virginia

En paralelo, los demócratas también obtuvieron victorias relevantes en los estados de Nueva Jersey y Virginia , lo que analistas interpretan como un cambio en el ánimo político del país, a menos de un año de las elecciones intermedias.

En Nueva Jersey, la congresista Mikie Sherrill, ex piloto de la Marina, derrotó al empresario republicano Jack Ciattarelli. Y en Virginia, la exagente de la CIA Abigail Spanberger se convirtió en la primera mujer gobernadora del estado, tras vencer al republicano Glenn Youngkin.

Mientras tanto, en la costa oeste, los californianos votan sobre sobre la redistribución de distritos electorales, lo que favorecería al Partido Demócrata, en respuesta a una iniciativa similar impulsada por Trump en Texas.

Con información de AFP.