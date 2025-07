La política de Nueva York ha tenido un impacto en la Casa Blanca. El presidente estadounidense, Donald Trump, fiel a su estilo, lanzó ataque frontal contra Zohran Mamdani, el joven legislador estatal que ganó las primarias demócratas para la alcaldía de la ciudad.

Mamdani, un asambleísta estatal socialista 33 años de Queens, originalmente oriundo de Uganda, obtuvo el 43,5% de los resultados de las primarias demócratas de la primera ronda, mientras que el exgobernador Andrew Cuomo obtuvo el 36,4%.

“Creo que es muy malo para Nueva York. No sé si va a ganar, es inconcebible”, reaccionó el presidente Trump el domingo. “Es impactante... Solía ​​decir que nunca tendremos un socialista en este país. No, pero sí tendremos un comunista. Es decir, es comunista y va a ser alcalde de Nueva York. Así que me sorprendió mucho”, añadió a Fox News.

Zohran Mamdani ganó en las primarias demócratas (Foto: Vincent ALBAN / AFP)

¿CUÁL FUE LA ADVERTENCIA DE DONALD TRUMP A ZOHRAN MANDANI?

Durante su participación en el programa "Sunday Morning Futures" de Fox News, Donald Trump, no dudo en lanzar calificativos al candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani.

“Es un comunista puro, un lunático de la extrema izquierda radical. Creo que es muy malo para Nueva York”, dijo el mandatario.

La advertencia del presidente no terminó allí. Trump dejó claro que, si Mamdani logra llegar al poder, la ciudad podría perder financiación federal: “Si gana, yo seré presidente y él tendrá que hacer lo correcto o no recibirá dinero”. Esto lo dijo en referencia a las propuestas del candidato, como la eliminación del cobro de pasaje en bus.

El mandatario republicano ha utilizado antes la presión económica como arma política. Ya amenazó con cortar fondos a las llamadas ciudades santuario, que protegen a inmigrantes indocumentados limitando la cooperación con agentes federales.

Nueva York mantiene este estatus y Mamdani aseguró que lo defenderá “absolutamente” si se convierte en alcalde. En declaraciones a "Meet the Press" de NBC, reafirmó que quiere que “los neoyorquinos puedan salir de las sombras y entrar en la vida plena de la ciudad a la que pertenecen”.

Cuando fue preguntado directamente si es comunista, respondió: “No, no lo soy. Ya me estoy acostumbrando a que el presidente hable sobre cómo me veo, cómo sueno, de dónde soy, quién soy”. Trump ha cuestionado su aspecto y hasta su voz.

Zohran Mamdani rechaza ser comunista (Foto: Vincent ALBAN / AFP)

¿QUIÉN ES ZOHRAN MANDANI?

Zohran Mamdani, de 33 años, nació en Uganda y tiene ascendencia india. Vivió en Sudáfrica y a los 7 años llegó a Estados Unidos, donde se naturalizó en 2018. Se define políticamente como “progresista y musulmán”. Durante la campaña prometió alquileres más bajos, guarderías gratuitas y transporte público sin costo, propuestas que resonaron en barrios de clase trabajadora.

Aunque partía rezagado frente al exgobernador Andrew Cuomo, Mamdani sorprendió con su victoria en las primarias. Su discurso pro-inmigrante y progresista ha entusiasmado a sectores jóvenes y despertado temor en círculos conservadores.