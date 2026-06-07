Vas manejando por Texas y, de pronto, un oficial te ordena detenerte, aun cuando tú sientes que no has cometido ninguna falta. Obedeces, pero te preguntas si esa detención fue correcta o no. ¿Cuándo se considera ilegal una parada de tráfico y qué puedes hacer en esos casos? En esta nota respondemos esas preguntas.

LO QUE DEBES SABER SOBRE UNA PARADA DE TRÁFICO ILEGAL EN TEXAS

Una “parada de tráfico ilegal” en Texas es cuando un policía detiene un vehículo sin cumplir los requisitos mínimos de la Constitución (Cuarta Enmienda) y de la ley estatal sobre registros y detenciones.

En otras palabras, se da cuando un oficial no tiene sospecha razonable de que cometiste una infracción de tránsito o algún delito, y/o te mantiene detenido más tiempo del necesario para atender la razón original de la parada, sin nueva sospecha razonable.

Una parada de tráfico ilegal puede ocurrir en los siguientes casos:

Detenerte solo por tu raza, acento, edad o apariencia (perfilamiento racial) sin ninguna conducta irregular al manejar.

Pararte cuando ibas respetando todas las reglas, sin luz rota, sin exceso de velocidad, sin manejo errático ni otra razón objetiva, indica The Martinez Law Firm.

Terminar de ponerte la multa o advertencia y aun así prolongar la parada para hacer más preguntas o buscar droga/armas, sin motivos nuevos.

Usar una falta mínima como pretexto para una “pesca” de evidencia (revisar el carro, presionarte para consentir registros) sin causa adicional.

Pedirte que detengas tu unidad por una “denuncia anónima”, cuya información es imprecisa, señala Thiessen Law Firm.

Esta guía te muestra qué hacer durante la parada, si terminas arrestado y cómo documentar todo para un abogado (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿CÓMO REACCIONAR SI UN POLICÍA ME DETIENE SIN CAUSA EN TEXAS?

Si un policía te detiene en Texas sin causa aparente, lo más importante es proteger tu seguridad y tus derechos en el momento, y dejar cualquier impugnación para después, con ayuda de un abogado.

Esto debes hacer durante la parada

Mantén la calma, no discutas ni levantes la voz, y evita movimientos bruscos. Sobre todo, mantén las manos visibles.

Si vas manejando, sí debes mostrar tu licencia, registro y prueba de seguro cuando te lo pidan.

Pregunta con respeto: “¿Me están deteniendo?” y “¿Estoy libre para irme?” . Si dicen que sí puedes irte, hazlo con calma.

y . Si dicen que sí puedes irte, hazlo con calma. No consientas registros: puedes decir “No doy mi consentimiento para que registre mi vehículo o mis pertenencias” .

. Usa tu derecho a guardar silencio: puedes decir “Prefiero permanecer en silencio y no responder más preguntas” .

. No respondas preguntas sobre tu lugar de nacimiento, tu estado migratorio o cómo entraste a EE.UU. Esa información solo con tu abogado.

Lo que debes hacer si te arrestan

Di claramente: “Quiero permanecer en silencio y quiero hablar con un abogado” . Deja de responder preguntas.

. Deja de responder preguntas. No firmes nada ni aceptes acuerdos sin que un abogado revise los documentos.

No hables del caso por teléfono (salvo con tu abogado) ni en redes sociales.

Esto debes hacer después de la parada

Apenas puedas, anota todo: lugar, hora, qué dijo el oficial, número de placa, patrulla, testigos, etc.

Si crees que fue una parada ilegal, consulta con un abogado de defensa criminal o de derechos civiles en Texas.

Puedes presentar una queja ante la agencia de policía correspondiente, pero hazlo después, no en el momento de la parada, precisa Austin Police Oversight.

¿POR QUÉ IMPORTA SI FUE ILEGAL?

Si un juez determina que la parada fue ilegal puedes pedir que excluyan la evidencia obtenida después de esa detención (aliento, pruebas de sobriedad, drogas encontradas, declaraciones, etc.).

En algunos casos, si se suprime la evidencia clave, el caso penal puede colapsar o ser desestimado.