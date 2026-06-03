Manejar con exceso de velocidad, cruzar un semáforo en rojo, no ceder el paso, cambiar de carril sin usar la direccional, ir demasiado cerca del vehículo de adelante, no ponerse el cinturón o mirar el celular mientras conduces son algunas de las causas más habituales por las que la policía puede pararte en una revisión de tránsito. Mucha gente cree que solo esas conductas justifican una detención, pero en realidad la ley de Texas también autoriza intervenciones que no dependen únicamente de tu manera de manejar, sino del estado del auto, de cómo está registrado o incluso de sospechas ligadas a una investigación abierta. ¿Sabías que existen otros motivos por los que también pueden detenerte? A continuación te contamos cuáles son.

Luces, placas, vidrios polarizados y otros motivos por los que la policía puede detenerte (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS FRECUENTES DE PARADAS DE TRÁNSITO EN TEXAS?

Si bien la policía en Texas puede detenerte en una parada de tránsito cuando tiene sospecha razonable de que hay una infracción a las leyes de tráfico o indicios de otro delito, también existen otros motivos frecuentes, además de los más habituales que ya mencionamos. Estos son:

Problemas con luces: faros delanteros fundidos, luces traseras o de freno dañadas, direccionales que no funcionan, manejar de noche solo con luces de niebla, no encender luces cuando la ley lo exige.

faros delanteros fundidos, luces traseras o de freno dañadas, direccionales que no funcionan, manejar de noche solo con luces de niebla, no encender luces cuando la ley lo exige. Llantas y condiciones mecánicas peligrosas: llantas muy desgastadas o visiblemente dañadas, vehículo que echa demasiado humo, escape muy ruidoso o alterado, partes sueltas que pueden ser un riesgo en la vía (parachoques colgando, placas que casi se caen, etc.).

llantas muy desgastadas o visiblemente dañadas, vehículo que echa demasiado humo, escape muy ruidoso o alterado, partes sueltas que pueden ser un riesgo en la vía (parachoques colgando, placas que casi se caen, etc.). Placas y stickers: placas faltantes, ilegibles o tapadas, calcomanía de registro (inspection/registration sticker) vencida, placas de otro estado que no corresponden al vehículo.

placas faltantes, ilegibles o tapadas, calcomanía de registro (inspection/registration sticker) vencida, placas de otro estado que no corresponden al vehículo. Vidrios polarizados: si el polarizado es más oscuro de lo permitido por la ley de Texas, eso por sí solo puede ser motivo para que el oficial te detenga.

si el polarizado es más oscuro de lo permitido por la ley de Texas, eso por sí solo puede ser motivo para que el oficial te detenga. Documentación: conducir sin licencia, con licencia vencida o con placas que no coinciden con el registro; aunque en muchos casos el oficial detecta esto después de detenerte por otra razón, también puede parar el vehículo si ve claramente que no hay placa.

conducir sin licencia, con licencia vencida o con placas que no coinciden con el registro; aunque en muchos casos el oficial detecta esto después de detenerte por otra razón, también puede parar el vehículo si ve claramente que no hay placa. Conducción errática: ir “zigzagueando”, salirte repetidamente del carril, frenar sin motivo, manejar demasiado lento para las condiciones de la vía, todo esto puede levantar sospecha de que manejas bajo influencia de alcohol o drogas.

ir “zigzagueando”, salirte repetidamente del carril, frenar sin motivo, manejar demasiado lento para las condiciones de la vía, todo esto puede levantar sospecha de que manejas bajo influencia de alcohol o drogas. Coincidir con la descripción de un vehículo buscado: si tu auto coincide con un vehículo reportado en un delito o alerta (por modelo, color, placas, etc.), pueden detenerte para verificar información.

Aunque una infracción de tránsito no tiene que ver de manera directa con el estatus migratorio de la persona, una parada vehicular puede volverse más complicada según lo que detecten las autoridades en ese momento.

“Cualquier situación que presente su vehículo que esté ya sea dañado o que no tenga las condiciones legales para conducirlo incluyendo el tinte en los vidrios podría crear una causa probable para una detención policial la cual podría llevar una referencia los oficiales de ICE”, señaló el abogado de migración, Haim Vasquez, a N+ Univision.

EN CONCLUSIÓN

Razones por las que SÍ te pueden parar en Texas

Ir a exceso de velocidad o manejar de forma imprudente.

Pasarte un semáforo en rojo o una señal de alto.

No ceder el paso cuando corresponde.

Cambiar de carril sin poner la direccional.

Manejar muy pegado al vehículo de adelante (“tailgating”).

No usar el cinturón de seguridad (del conductor o de los pasajeros).

Usar o revisar el celular mientras conduces.

Traer luces delanteras, traseras o de freno dañadas o fundidas.

Circular con llantas en mal estado u otros problemas mecánicos visibles que representen un peligro

Placas vencidas, inexistentes, tapadas o ilegibles; calcomanías de registro vencidas.

Vidrios polarizados más oscuros de lo permitido por la ley.

Que tu vehículo coincida con la descripción de un auto buscado en una investigación (por color, modelo, placas, etc.).

Lo que NO debería ser motivo de parada

Tu origen, acento, color de piel o apariencia física.

El tipo de carro que manejas por sí solo (si no hay ninguna violación visible).

Que el oficial solo tenga una “corazonada” sin describir una infracción concreta o un hecho específico.

Si sientes que fuiste detenido solo por tu apariencia o por ser migrante, puedes anotar el nombre del oficial, la patrulla y la hora de la parada y buscar asesoría legal, ya que la ley exige que exista una razón objetiva para detener un vehículo.