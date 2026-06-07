Este domingo 07 de junio continúa el desarrollo del Mundial de la Fórmula 1 y tenemos una de las competiciones con mayor historia de este deporte. No te pierdas el GP de Mónaco 2026 desde el Principado de Mónaco, con los mejores pilotos de las escuderías Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull, entre otras, que competirán por alcanzar puntos en el podio. A continuación, te dejo con los horarios y canales que van a pasar la transmisión de este GP de Mónaco 2026 .

Transmisión digital de la Fórmula 1 en dispositivos móviles. Sepa dónde ver la carrera del GP de Mónaco 2026 en vivo en directo por streaming TV y online desde USA y México mediante la señal y suscripción oficial de F1 TV hoy. | Crédito: formula1.com / Composición Mag

¿A qué hora es el GP de Mónaco 2026 del 07 de junio?

La carrera del GP de Mónaco 2026 iniciará a partir de las 3:00 p.m. hora local en Mónaco. Sin embargo, como sabemos que esta carrera será sintonizada a través de diferentes partes del mundo, aquí te dejo con los horarios para seguir este circuito desde diferentes zonas.

Estados Unidos: 9:00 a.m. ET

México: 7:00 a.m.

España: 3:00 p.m.

Perú: 8:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Centroamérica: 7:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Uruguay: 10:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

MONTECARLO (MÓNACO), 07/06/2026.- Cobertura oficial de F1 TV EN VIVO EN DIRECTO para ver la carrera del Gran Premio de Mónaco este domingo 7 de junio por la Ronda 6 del Campeonato Mundial de la Fórmula Uno 2026. FOTO DE Gabriel BOUYS PARA AFP

¿Qué canal transmite la carrera del GP de Mónaco 2026 EN VIVO por Fórmula 1?

Si resides en Estados Unidos y deseas seguir EN VIVO el GP de Miami 2026, la transmisión estará disponible a través de Apple TV y F1 TV Pro. Para los aficionados en México, la cobertura en directo podrá verse por Izzi TV, Izzi Go, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Pro, además del seguimiento minuto a minuto. En España, la carrera se podrá disfrutar mediante las plataformas DAZN y Movistar+, que ofrecerán la transmisión completa del evento.

Canal TV USA: Apple TV y F1 TV Pro

Apple TV y F1 TV Pro Canal TV México: Izzi, Sky Sports y F1 TV Pro

Izzi, Sky Sports y F1 TV Pro Canal TV España: DAZN y Movistar+

DAZN y Movistar+ Canal TV Latinoamérica: ESPN y Disney Plus Premium