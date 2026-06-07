El Gran Premio de Mónaco 2026 está listo para paralizar al mundo del automovilismo con una nueva edición de una de las carreras más prestigiosas, exigentes y emblemáticas del calendario de la Fórmula 1. Las estrechas calles de Montecarlo volverán a poner a prueba la habilidad de los mejores pilotos del planeta en un circuito donde el más mínimo error puede marcar la diferencia entre la victoria y el abandono.

Con el glamour característico del Principado, los lujosos yates bordeando el puerto y la emoción de una de las pistas más icónicas del deporte motor, el GP de Mónaco 2026 promete convertirse en uno de los eventos más seguidos de la temporada. Para quienes buscan una alternativa digital para seguir toda la acción en vivo, F1 TV se presenta como una de las opciones más completas para disfrutar la carrera desde cualquier dispositivo conectado a internet.

¿Cuándo se corre el GP de Mónaco 2026?

La carrera principal del Gran Premio de Mónaco 2026 se disputará el domingo 7 de junio en el legendario Circuito de Mónaco, ubicado en Montecarlo.

Horarios del GP de Mónaco 2026

Mónaco: 3:00 p.m.

España: 3:00 p.m.

Perú: 8:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Bolivia: 9:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Uruguay: 10:00 a.m.

Paraguay: 10:00 a.m.

Brasil: 10:00 a.m.

México: 7:00 a.m.

Estados Unidos (ET): 9:00 a.m.

Estados Unidos (PT): 6:00 a.m.

¿Dónde ver el GP de Mónaco 2026 EN VIVO por F1 TV?

Los fanáticos de la Fórmula 1 podrán seguir toda la actividad del Gran Premio de Mónaco 2026 mediante F1 TV, la plataforma oficial de streaming del campeonato mundial.

El servicio ofrece cobertura integral del fin de semana de carrera, incluyendo prácticas libres, clasificación, análisis previos, entrevistas exclusivas y la carrera principal en directo. Además, permite acceder a contenido especializado para quienes desean una experiencia más inmersiva.

Qué incluye F1 TV

🏎️ Carrera en vivo.

🎙️ Comentarios especializados.

📊 Datos y telemetría en tiempo real.

🎥 Cámaras onboard de los pilotos.

📺 Repeticiones completas.

📱 Acceso multidispositivo.

🏁 Cobertura de toda la temporada 2026.

¿Cómo ver F1 TV ONLINE?

Acceder a F1 TV es muy sencillo. Los usuarios solo deben crear una cuenta y contratar alguno de los planes disponibles en su país para comenzar a disfrutar de la cobertura oficial de la Fórmula 1.

La plataforma es compatible con una amplia variedad de dispositivos y permite seguir las carreras tanto en directo como bajo demanda.

Dispositivos compatibles con F1 TV

📱 Android.

📱 iPhone.

💻 Windows.

💻 Mac.

📺 Android TV.

📺 Apple TV.

📺 Roku.

📺 Amazon Fire TV.

🎮 Algunas consolas compatibles.

🌐 Navegadores web.

¿Cuánto cuesta F1 TV?

El precio de F1 TV puede variar ligeramente según el país y el plan seleccionado. Generalmente, la plataforma ofrece una suscripción mensual y otra anual para quienes desean seguir toda la temporada.

Planes habituales de F1 TV

💲 Plan mensual desde aproximadamente US$10.99.

💲 Plan anual desde aproximadamente US$84.99.

🎁 Promociones especiales en determinadas fechas.

📺 Acceso a toda la temporada de Fórmula 1.

¿Se puede ver F1 TV gratis?

F1 TV es un servicio de pago, pero ocasionalmente ofrece períodos promocionales o pruebas especiales para nuevos usuarios. Además, algunos operadores de televisión e internet pueden incluir acceso a la plataforma dentro de determinados paquetes.

Por ello, los aficionados interesados en seguir el GP de Mónaco 2026 deberían revisar las promociones vigentes en su país antes del fin de semana de carrera.

Con una historia incomparable, curvas legendarias y el prestigio que solo Montecarlo puede ofrecer, el Gran Premio de Mónaco 2026 promete ser uno de los momentos más emocionantes de la temporada de Fórmula 1.