Por unanimidad fue aprobada una nueva ley estatal en Nueva York. El Tribunal de Apelaciones de dicho estado dictaminó trasladar la mayoría de las elecciones locales a años pares. El fallo de los siete jueces fue emitido el 16 de octubre de 2025. Pero ¿por qué decidieron cambiar el calendario electoral? Conócelo a continuación.

EL MOTIVO POR EL QUE LAS ELECCIONES SOLO SERÁN EN AÑOS PARES EN NUEVA YORK

La nueva ley estatal que cambia el calendario electoral local a años pares se hizo con el fin de alinearla con las elecciones estatales y federales, además de impulsar la participación electoral en los comicios.

“El fallo pone fin a una larga batalla legal sobre una ley que los demócratas neoyorquinos aprobaron en 2023 y que traslada la mayoría de las contiendas electorales en municipios y condados fuera de la ciudad de Nueva York a años pares para que coincidan con las elecciones al Congreso, a gobernador o a presidente”, publica Spectrum News 1.

Vale precisar que este cambio excluye las localidades y las contiendas para secretario de condado, sheriff, fiscales de distrito, jueces locales y otros cargos protegidos por la Constitución estatal.

Al respecto, la gobernadora Kathy Hochul calificó como una victoria la ratificación de la ley electoral de año par de Nueva York, pues considera que al alinear las elecciones locales con el calendario estatal y federal, facilitará la participación de los neoyorquinos en el gobierno.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, considera una victoria que el tribunal falle a favor de la nueva ley electoral (Foto: Kamil Krzaczynski / AFP)

LOS REPUBLICANOS ESTÁN INCONFORMES

Los líderes republicanos en el condado de Onondaga cuestionaron el cambio y lo calificaron como experimento político, pues solamente buscan ejercer influencia en “las carreras políticas del norte del estado y de Long Island”, señaló Ryan McMahon a Spectrum News 1.

Asimismo, aseguró que duda que la participación del electorado incremente y que solamente perjudicará a los candidatos locales porque les resultará difícil conseguir donaciones para sus campañas.