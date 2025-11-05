El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), ofrece una conferencia de prensa en el Capitolio de los Estados Unidos, el 29 de octubre de 2025, en Washington, DC, en el día 29 del cierre del gobierno federal. (Foto de Chip Somodevilla/Getty Images)
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), ofrece una conferencia de prensa en el Capitolio de los Estados Unidos, el 29 de octubre de 2025, en Washington, DC, en el día 29 del cierre del gobierno federal. (Foto de Chip Somodevilla/Getty Images)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El cierre del gobierno de Estados Unidos ya es el más largo de la historia y, sin señales de una pronta resolución, su costo económico sigue aumentando.

TE PUEDE INTERESAR

Tragedia en Kentucky: se eleva a nueve la cifra de muertos en accidente de avión de carga
SNAP: prohíben descuentos en supermercados aunque no haya pagos de cupones de alimentos
Crece el caos aéreo en EE. UU. tras el cierre del gobierno: lista de aeropuertos con más retrasos y cancelaciones
Recorte de tasas, empleo e inflación: qué inquieta más a las autoridades de la Fed
Continúan atrasos en aeropuertos de EE.UU. tras peor fin de semana del cierre federal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.