Los responsables de la política monetaria votaron para reducir la tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual en la reunión del 28 y 29 de octubre, el segundo recorte consecutivo mientras buscan apuntalar la débil contratación en el mercado laboral. (Foto: EFE)
La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook señaló que considera que el riesgo de una mayor debilidad en el mercado laboral es actualmente más alto que el riesgo de un repunte de la inflación, aunque evitó respaldar explícitamente otro recorte de tasas de interés el próximo mes.

