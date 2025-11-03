Dólar hoy en Perú. (Foto: César Campos | GEC)
El lunes 3 de noviembre el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso,

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.365. Cabe mencionar que el viernes cerró la jornada S/ 3.369 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, , que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.355 y se vende a S/ 3.380, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.372 a la compra y S/ 3.379 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas de América Latina caían levemente el viernes pasado, presionadas por un avance del dólar en los mercados internacionales, ante la reducción de las apuestas a un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre.

La Fed recortó el miércoles el rango objetivo de la tasa de interés en 25 puntos básicos a un 3.75% - 4%, pero el presidente del organismo, Jerome Powell, dijo en una conferencia de prensa posterior a la decisión que una rebaja en diciembre no estaba asegurada, lo que le ha dado respaldo al dólar en las últimas jornadas.

“Por lo anterior, la probabilidad de un recorte a la tasa en diciembre ha bajado de 92% al cierre del martes a 66% esta mañana”, dijo Banco Base.

