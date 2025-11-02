El sector exportador se ve afectado por la baja del dólar.
El sector exportador se ve afectado por la baja del dólar.
José Carlos Reyes Leyva
La cotización del dólar en Perú cerró en S/ 3,36 el último viernes 31 de octubre. Esto implica una baja de -10.4% este año, según datos reportados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

