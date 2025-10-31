La divisa retrocedió por tercer mes consecutivo, está vez en 2.6% al pasar de S/ 3.473 a S/ 3.384, y permaneció en octubre en el intervalo de S/ 3.35 a S/ 3.40, tal como anticiparon analistas y bancos a Gestión.

Ni siquiera la vorágine política que afrontó el país tras la vacancia presidencial de Dina Boluarte y la sucesión que recayó en José Jerí alteraron la senda descendente de la moneda estadounidense, aunque hubo un rebote efímero en su cotización en el mismo día de la transición.

El presidente José Jerí y el titular del BCR, Julio Velarde, se saludan en una reunión en la que evaluaron el contexto macroeconómico.

¿Por qué cede el dólar en Perú?

Los precios de commodities en niveles record determinan un flujo continuo de oferta de dólares en el mercado local, lo que inclina la balanza hacia el sol en detrimento del billete verde, según explicó el director ficc macro de BTG Pactual, Félix Olivares.

Ello conduce a las empresas exportadoras a vender sus divisas todos los meses para atender el pago de impuestos y otras obligaciones en moneda nacional, aunque durante este año la cuantía de esas operaciones de cambio engrosó considerablemente.

En tal escenario, el Banco Central de Reserva (BCR) acaba de actualizar su estimado de superávit de balanza comercial para este año a US$ 30,302 millones.

¿Repuntará el dólar en noviembre?

El portfolio manager de Blum SAF, Diego Marrero, vislumbró que la tendencia declinante del dólar se extenderá en noviembre, al mencionar que fluctuará en un rango entre S/ 3.30 y S/ 3.35.

Entre las razones principales de ese sesgo, consideró los términos de intercambio muy favorables (ante la subida en el precio de los metales) para la economía local.

Además, resaltó el debilitamiento global de la divisa estadounidense, acentuado por la política monetaria expansiva de la Fed, que el miércoles rebajó su tasa clave a un rango de 3.75% a 4%.

Diego Marrero, portfolio manager de Blum, observa un panorama político controlado.

En el plano local, sostuvo que el panorama político controlado propiciará también el retroceso del dólar.

La divisa de EE.UU. cae no solo frente al sol, sino ante las principales monedas. Así, el índice del dólar cae 8.3% contra una canasta de divisas principales en lo que va del año.

En el Perú acumula un descenso de 10%.