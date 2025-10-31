Evolución del dólar en Perú
Evolución del dólar en Perú
Omar Manrique
Omar Manrique

El dólar cedió posiciones en octubre, conforme las perspectivas sobre nuevos recortes en la tasa de interés de la Fed de EE.UU. se fortalecieron y los metales que el Perú exporta continúan en máximos históricos.

