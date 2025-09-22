Este año se darán refinanciaciones, en general, en el mundo emergente. (Foto: iStock)
Este año se darán refinanciaciones, en general, en el mundo emergente. (Foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter finanzas
Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Las compañías están ajustando sus estrategias de fondeo para no perder predictibilidad en sus finanzas, ¿cuál es la niebla que asoma?

TE PUEDE INTERESAR

Paraguay, ¿por qué es el ‘baby Perú’ de Latinoamérica según Moody’s?
Empresas deberán dar más información sobre comité de auditoría, ¿quiénes esperan con ansias?
Octavo retiro de AFP: ¿para qué afiliados la pensión mínima será inviable?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.