Con todos los desembolsos previos, se ha permitido que un trabajador retire unos S/ 89,000 hasta la fecha. (Foto: Andina)
Omar Manrique
Zulema Ramirez Huancayo
De forma acelerada, la comisión de Economía del Congreso, y por la noche el Pleno, aprobaron ayer el octavo retiro de fondos de los afiliados a AFP, cuyas consecuencias serán más perjudiciales de lo inicialmente previsto por las autoridades.

