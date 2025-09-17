La Comisión de Economía del Congreso, en la tarde, aprobó, por mayoría, el octavo retiro facultativo por hasta S/ 21,400 (4 UIT) de las cuentas individuales de capitalización (CIC) de los aportantes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Un total de 24 congresistas aprobaron el documento, uno estuvo en contra y tres se abstuvieron de votar. Víctor Flores, titular del grupo de trabajo, anunció que el tema se incluyó en la agenda del día del Pleno del Congreso para su votación. (La sesión se viene desarrollando)

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, indicó que el impacto del octavo retiro de los fondos de las AFP estaría por alrededor de 26,000 millones de soles, por lo que sostuvo que el eventual nuevo retiro debería priorizar a los afiliados que no aportaron en los últimos 6 o 12 meses.

El Pleno del Congreso votará este miércoles 17 de septiembre un nuevo retiro de fondos de las AFP hasta por 4 UIT (Foto: Congreso de la República)

LAS CLAVES DEL OCTAVO RETIRO DE AFP

El documento aprobado por Comisión de Economía del Congreso permite que todos los trabajadores, sin excepciones, pueda retirar parte de sus fondos:

Los trabajadores podrán disponer de hasta S/ 21 400 (4 UIT) de forma voluntaria.

Los aportantes podrán realizar la solicitud de retirar de sus fondos dentro de los 90 días posteriores a la reglamentación.

El desembolso se realizará en cuotas de hasta 1 UIT cada 30 días.

Si bien el retiro es intangible, solo podrá retenerse en caso de deudas alimentarias, hasta un máximo del 30%.

AAFP: “8 MILLONES DE AFILIADOS QUEDARÍAN SIN FONDOS”

La presidenta de la Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AAFP), Ana Cecilia Jara, sostuvo que 6.3 millones de afiliados tienen menos de 1 UIT en sus cuentas individuales y que un octavo acceso a los ahorros para la jubilación dejaría a más de 8 millones de personas con S/0.

Durante su participación en la Comisión de Economía del Congreso, precisó que los siete desembolsos previos, aprobados entre 2020 y 2024, ya han ocasionado la salida de más de S/115.000 millones de los fondos previsionales y al menos 2 millones de afiliados se quedaron con S/0.

Además, añadió que en los siete retiros previos, el 60% de los desembolsos lo realizaron los trabajadores de niveles socioeconómicos A y B.

¿CÓMO SABER CUÁL ES MI AFP?

Si tienes una importante cantidad de dinero ahorrada en tu AFP y necesitas retirar una parte este 2025, pues primero debes saber cuál es la empresa que lo administra. Verificar esta información es muy sencillo, pues tan solo debes consultar en la página oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a donde tienes acceso las 24 horas y de forma gratuita. Sigue los siguientes pasos: