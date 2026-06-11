El día más esperado llegó. Todo está listo para que México y Sudáfrica levanten el telón del Mundial 2026: este jueves 11 de junio, a las 13:00 horas del centro del país, la Selección Mexicana debuta ante los Bafana Bafana en el partido inaugural del Grupo A en el Estadio Ciudad de México, sede oficial confirmada por la FIFA en el calendario del torneo. El duelo podrá verse en vivo por Canal 5, Las Estrellas, Canal 9, TUDN, Azteca 7 y TV Azteca Deportes, además de plataformas digitales como ViX. Aquí te comparto la lista de canales de TV por señal abierta, cable y streaming online en otros países del mundo para seguir la cobertura del partido en vivo y en directo.

¿Qué canales de TV transmiten la inauguración de la Copa Mundial 2026?

El partido México vs. Sudáfrica del jueves 11 de junio de 2026 (partido inaugural del Mundial) se emitirá en TV abierta, cable y varias plataformas de streaming, con focos claros en México, Latinoamérica y EE. UU. hispano.

Región / País Canales de TV (abierta / cable) que pasan México vs. Sudáfrica* Streaming y señal online oficial** México Canal 5 (Televisa), Las Estrellas, Canal 7 (Azteca 7), Canal 9 (Nu9ve), TUDN (cable) ViX Premium (todos los partidos del Mundial, incluyendo el inaugural), apps de TUDN y Televisa/TV Azteca Centroamérica (ej. El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala) El Salvador: Canal 4 TCS; otros países con señales locales (TVC, Teletica, Canal 3/7/11/13, etc.) que han anunciado el partido inaugural Apps de TCS GO (El Salvador), Tigo Sports App, plataformas de los operadores (TDMAX/FOX+ según país) Panamá TVN, Telemetro, RPC, TVMAX como parte del paquete de Mundial 2026 Medcom GO, Tigo Sports App, TVN PASS y otras apps de operador con derechos del torneo Colombia Gol Caracol (Caracol TV), Canal RCN, además de cobertura complementaria en Win Sports GolCaracol.com, app de Caracol, plataformas de RCN (RCN En Vivo/Deportes RCN), DSPORTS y DGO con todos los partidos Perú América Televisión (señal abierta con derechos para la apertura) América TV GO, DSPORTS y DGO (DIRECTV) con el calendario completo del Mundial Ecuador Teleamazonas (TV abierta con el paquete de Mundial 2026) DSPORTS y DGO como señal panregional con todos los partidos, incluyendo el inaugural Chile Canales abiertos locales con derechos (referencia a guías de TV nacionales) y DSPORTS en TV paga

directvla+1 DGO (DIRECTV) y Disney+ con transmisión en vivo del partido inaugural según acuerdos regionales

directvla+1 Bolivia Tigo, Unitel, Red Uno y ENTEL TV, que forman parte del paquete de TV del Mundial 2026 Apps de Tigo Sports y ENTEL TV, así como DGO donde esté disponible Venezuela Televen como señal abierta con derechos del torneo DSPORTS y DGO para transmisión en vivo del partido Brasil TV Globo y SBT como señales abiertas, sportv en TV paga para el Mundial 2026 Globoplay, Cazé TV, NSPORTS, GETV y plataformas de Globo/sportv con el partido inaugural en directo Argentina TV Pública, TyC Sports y DSPORTS (cable/satélite) dentro del paquete de Mundial DGO (todos los partidos vía DSPORTS), TyC Sports Play, Disney+ (paquete ESPN) con el duelo inaugural Uruguay Canal 5 (TV abierta) y DSPORTS en TV paga DGO y plataformas digitales de Canal 5 / operadores de cable España La 1 (RTVE) y DAZN Mundial como canal especializado RTVE Play y DAZN Mundial en streaming del partido México vs. Sudáfrica Francia M6 como canal abierto con derechos del Mundial M6+ (OTT) con emisión online del partido inaugural Italia RAI 1 para la transmisión en abierto RAIPlay y DAZN con el partido en directo Alemania Das Erste y ZDF; señales FUSSBALL.TV (1, 2, 3) como parte del paquete del Mundial ARD Mediathek y plataformas FUSSBALL.TV / #dabeiTV EE. UU. – público hispano Telemundo y Universo con derechos en español para todo el Mundial, incluyendo el inaugural Peacock (todos los partidos en español), apps de Telemundo y Universo EE. UU. – público inglés FOX y FS1 con la señal en inglés del partido inaugural según la guía oficial de ESPN y FOX Peacock (además del feed en español), apps de FOX Sports y operadores de TV paga Canadá TSN y CTV como señales principales del Mundial 2026 OTT asociadas a TSN/CTV y apps de cable/satélite con el partido inaugural Panregional Latam (pago) DSPORTS por DIRECTV con los 104 partidos del Mundial, incluido México vs. Sudáfrica DGO (DIRECTV GO) con transmisión en vivo de todos los encuentros del torneo

¿A qué hora empieza el show de apertura de la Copa Mundial 2026?

La inauguración del Mundial 2026 (ceremonia + México vs. Sudáfrica) se juega el jueves 11 de junio a las 13:00 en Ciudad de México.

Región / zona horaria Ejemplos de países / ciudades Hora del partido inaugural (jueves 11 de junio) Norteamérica Pacífico (UTC‑7 aprox.) Vancouver, Los Ángeles, San Francisco 12:00 p. m. Norteamérica Centro (sede del partido, UTC‑6) Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 1:00 p. m. Norteamérica Este (UTC‑4 a UTC‑5 según ciudad) Toronto, Nueva York/Nueva Jersey, Miami, Atlanta 3:00 p. m. Región Andina (UTC‑5) Bogotá, Lima, Quito, Ciudad de Panamá 2:00 p. m. Cono Sur Atlántico (UTC‑3) Buenos Aires, Montevideo, Asunción 4:00 p. m. Cono Sur Pacífico (UTC‑4) Santiago de Chile (continental) 3:00 p. m. Brasil (principal franja de Brasilia, UTC‑3) São Paulo, Río de Janeiro, Brasília 4:00 p. m. Europa Occidental (UTC+1 en verano) Madrid, París, Roma, Berlín 8:00 p. m. Europa Central / Central‑Este (+1 respecto a España)* Atenas, Bucarest (referencial, no sedes directas del torneo) 9:00 p. m. aprox.