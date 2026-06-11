La Copa Mundial FIFA 2026 comenzará oficialmente este jueves 11 de junio (13:00 horas del Tiempo de Centro de México) con el esperado enfrentamiento entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El partido inaugural pondrá en marcha el Grupo A y marcará el inicio de una edición histórica del torneo, la primera con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones.

El debut del Tri genera una enorme expectativa dentro y fuera del país. La selección mexicana intentará aprovechar su condición de local para comenzar con una victoria frente a un combinado sudafricano que aspira a convertirse en una de las sorpresas de la fase de grupos. Si buscas dónde ver el encuentro EN VIVO y GRATIS por televisión o streaming, TV Azteca 7 será una de las señales encargadas de llevar la transmisión para todo México.

TL;DR del México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

📅 Partido: México vs. Sudáfrica

🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026

📍 Estadio: Estadio Azteca

📺 TV abierta: Azteca 7

💻 Streaming: TV Azteca Deportes

🕒 Hora: 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de México)

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la transmisión del partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 mediante señal abierta y los principales sistemas de televisión de paga del país.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones oficiales y todos los detalles del estreno mundialista de la selección mexicana.

Canales de Azteca 7 en México

Operador Canal Señal abierta Canal 7 Dish 107 SD / 607 HD SKY 107 SD / 1107 HD Megacable 107 SD / 1207 HD Izzi 107 SD / 807 HD

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO por Internet, México vs. Sudáfrica?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales de TV Azteca desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Opciones para ver México vs. Sudáfrica online

Sitio web de TV Azteca Deportes

App TV Azteca Deportes

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Dispositivos móviles Android

iPhone y iPad

¿En qué dispositivos puedo ver México vs. Sudáfrica online?

La transmisión estará disponible en:

Computadoras

Google Chrome

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Teléfonos móviles

Android

iPhone

Tablets

Android

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Smart TV y streaming

Android TV

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Chromecast

Fire TV Stick

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LG Smart TV

Horarios de México vs. Sudáfrica

País Hora México 1:00 p.m. Estados Unidos (ET) 3:00 p.m. Estados Unidos (PT) 12:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Perú 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. Chile 3:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. España 9:00 p.m.

México abre el Mundial 2026 en el Estadio Azteca

La selección mexicana iniciará su participación en el Grupo A frente a Sudáfrica en un encuentro que podría resultar determinante en la lucha por avanzar a los dieciseisavos de final. El sector también está integrado por Corea del Sur y República Checa.

Con el apoyo de su afición y la responsabilidad de inaugurar el torneo en casa, el Tri buscará dar el primer golpe sobre la mesa en una Copa del Mundo que promete ser la más grande de la historia.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

Dato Información Partido México vs. Sudáfrica Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo A México, Sudáfrica, República Checa y Corea del Sur Fecha 11 de junio de 2026 Hora 1:00 p.m. (Centro de México) TV Azteca 7 Streaming TV Azteca Deportes Estadio Estadio Azteca Capacida 72,766 espectadores Ciudad Ciudad de México Dirección Calz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Ciudad de México, CDMX (México)

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

¿Dónde ver México vs. Sudáfrica EN VIVO en México?

Por Azteca 7 en televisión abierta y TV Azteca Deportes por Internet.

¿Qué canal es Azteca 7 en Dish?

Canales 107 SD y 607 HD.

¿Qué canal es Azteca 7 en SKY?

Canales 107 SD y 1107 HD.

¿Qué canal es Azteca 7 en Izzi?

Canales 107 SD y 807 HD.

¿Cómo ver TV Azteca Deportes online?

Mediante el sitio web oficial y la aplicación de TV Azteca Deportes.

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica?

A la 1:00 p.m. del Tiempo del Centro de México.

¿Dónde se juega el partido inaugural del Mundial 2026?

En el Estadio Azteca de Ciudad de México.