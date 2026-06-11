CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio por la fecha 1 del grupo A de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio por la fecha 1 del grupo A de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

La Copa Mundial FIFA 2026 echará a rodar este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, donde México y Sudáfrica protagonizarán el partido inaugural de una edición llamada a marcar un antes y un después en la historia del torneo. Será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes y la primera organizada de manera conjunta por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Frente a más de 70 mil espectadores y con la atención puesta sobre uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial, el Tri iniciará su camino en el Grupo A con la misión de convertir la ilusión de todo un país en un estreno ganador. Del otro lado estará una selección sudafricana dispuesta a arruinar la fiesta y comenzar el campeonato con un golpe de autoridad.

Si estás buscando a qué hora juega México, qué canal transmite el partido o dónde verlo por televisión y streaming desde cualquier parte del mundo, aquí encontrarás la guía completa con horarios y señales oficiales para seguir EN VIVO el debut mundialista de la selección mexicana.

En México, la cobertura estará a cargo de Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve), ViX y Azteca Deportes. En Estados Unidos, el encuentro podrá verse a través de Telemundo Deportes, Universo, FOX Sports 1 (FS1), Peacock TV y fuboTV. Por su parte, RTVE, Teledeporte, DAZN Mundial y GOL Stadium llevarán la transmisión a España.

La señal del partido también llegará al resto de Latinoamérica mediante cadenas como TV Pública y Telefe en Argentina; Caracol TV y RCN en Colombia; América TV en Perú; Teleamazonas en Ecuador; Chilevisión en Chile; RPC TV en Panamá y Teletica en Costa Rica, entre otros operadores con derechos oficiales del Mundial 2026.

¿En qué canal transmiten México vs. Sudáfrica por Mundial 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TVSTREAMING
México1:00 p.m.Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve)ViX Plus, Azteca Deportes
Estados Unidos (ET)3:00 p.m.Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1Peacock TV, FOX One, fuboTV
Estados Unidos (PT)12:00 p.m.Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1Peacock TV, FOX One, fuboTV
España9:00 p.m.TVE La 1 HD, Teledeporte, La 2 Catalunya, RTVE CatalunyaRTVE Play, DAZN Mundial, GOL Stadium
Argentina4:00 p.m.TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports, ESPNFlow, Paramount+, DGO, Disney+ Premium
Colombia2:00 p.m.Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports, ESPNCaracol Play, Deportes RCN, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
Chile3:00 p.m.Chilevisión, DIRECTV Sports, ESPNParamount+, Disney+ Premium
Ecuador2:00 p.m.Teleamazonas, DIRECTV Sports, ESPNDGO, Paramount+, Disney+ Premium
Perú2:00 p.m.América TV, DIRECTV Sports, ESPNAmérica tvGO, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
Panamá2:00 p.m.RPC TV, TVMAX, TVN, FOX SportsMedcom Go, TiGo Sports
Venezuela3:00 p.m.Televen, DIRECTV Sports, ESPNDGO, Disney+ Premium
Uruguay4:00 p.m.Canal 5, DIRECTV Sports, ESPNAntel TV, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
Bolivia3:00 p.m.Unitel, Red UnoEntel TV, TiGo Sports
Costa Rica1:00 p.m.Teletica, FOX Sports, FOX OneTiGo Sports
Honduras1:00 p.m.Televicentro, FOX Sports, FOX OneTiGo Sports
Guatemala1:00 p.m.Albavisión, FOX Sports, FOX OneTiGo Sports
Nicaragua1:00 p.m.FOX SportsTiGo Sports
El Salvador1:00 p.m.TCS, FOX SportsTiGo Sports
Paraguay3:00 p.m.Trece, GEN, UnicanalTiGo Sports
República Dominicana3:00 p.m.CDN Deportes, PIO Deportes
Puerto Rico3:00 p.m.Telemundo Deportes, FOX Sports 1, FOX OnePeacock TV, fuboTV
Cuba3:00 p.m.Tele Rebelde
Brasil5:00 p.m.Globo, SBTCazéTV, N Sports

Canales de Telemundo Deportes para ver México vs. Sudáfrica en Estados Unidos

La audiencia hispana de Estados Unidos podrá seguir el partido inaugural del Mundial 2026 mediante Telemundo Deportes, cadena encargada de la transmisión oficial en español. Además de Peacock TV y Universo, la señal estará disponible en los principales operadores de cable y satélite del país.

CiudadSeñal localCable / Satélite
Nueva YorkCanal 47Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406
MiamiCanal 51Xfinity 13 / DIRECTV 406
ChicagoCanal 44 y 5.3Xfinity 4 / DIRECTV 406
DallasCanal 39Spectrum 10 / DIRECTV 406
HoustonCanal 47Xfinity 11 / DIRECTV 406
OrlandoCanal 31Spectrum 62 / Xfinity 21
PhoenixCanal 39Cox 20 / DIRECTV 406
San FranciscoCanal 48Xfinity 18 / DIRECTV 406
Los ÁngelesCanal 52DIRECTV 406
SeattleCanal 7.4Xfinity 326 / DIRECTV 406

Plataformas de streaming para seguir el partido

Los aficionados que prefieran ver el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV tendrán múltiples alternativas según su ubicación.

México

  • ViX Plus
  • Azteca Deportes
  • TUDN En Vivo

Estados Unidos

  • Peacock TV
  • FOX One
  • fuboTV
  • Hulu + Live TV
  • YouTube TV

España

  • RTVE Play
  • DAZN Mundial
  • GOL Stadium

Latinoamérica

  • Disney+ Premium
  • DGO
  • Paramount+
  • Caracol Play
  • América tvGO
  • Medcom Go
  • TiGo Sports

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

¿Qué canal transmite México vs. Sudáfrica en México?

El partido inaugural del Mundial 2026 será transmitido por Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas y Canal 9 (Nu9ve).

¿Dónde ver México vs. Sudáfrica en Estados Unidos?

La transmisión estará disponible por Telemundo Deportes, Universo, FOX Sports 1 (FS1), Peacock TV, FOX One y fuboTV.

¿Qué canal es Telemundo en DIRECTV?

Telemundo está disponible en los canales nacionales 406 y 407 de DIRECTV.

¿Cómo ver México vs. Sudáfrica online?

Los aficionados podrán seguir el partido mediante ViX Plus, Peacock TV, Disney+ Premium, RTVE Play, DGO, Paramount+ y otras plataformas autorizadas según el país.

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica?

El encuentro comenzará a la 1:00 p.m. en México, 3:00 p.m. ET en Estados Unidos y 9:00 p.m. en España.

¿Dónde se juega el partido inaugural del Mundial 2026?

El encuentro se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, sede del partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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